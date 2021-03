Câinii președintelui Biden au fost ”evacuați„ de la Casa Albă după ce unul dintre ei ar fi mușcat un agent de securitate

A very special Christmas message from Champ and Major. pic.twitter.com/pEKtxMjiUx — Dr. Jill Biden (@DrBiden) December 24, 2020

Incidentul provocat de câinele mai tânăr, Major, a dus la decizia de a-i trimite înapoi la reședința familiei din Wilmington, Delaware. Major, care are 3 ani și a fost adoptat de familia Biden în 2018, ar fi dat dovadă de un comportament agresiv față de personalul Casei Albe, sărind și lătrând la angajați și agenții de securitate. Cel de-al doilea ciobănesc al familiei, Champ, are 13 ani.Mutarea lor în Washington, odată cu instalarea familiei prezidențiale, a fost salutată la vremea respectivă de presa americană, care remarca faptul că animalele de companie se întorc la Casa Albă după o absență de patru ani, Donald Trump fiind unul dintre puținii președinți americani care nu s-a arătat a fi mare iubitor de animale.Câinii au apărut alături de Prima Doamnă, Jill Biden, într-un mesaj în care aceasta îi îndemna pe americani să poarte măști sanitare și au transmis chiar un mesaj de Crăciun.Casa Albă are o lungă tradiție în privința animalelor de companie, Donald Trump fiind primul lider în mai bine de 100 de ani care nu a adus cu el un câine. La un miting electoral din 2019, Trump comenta că s-ar simți un pic fals dacă ar ieși să-și plimbe câinele pe peluza Casei Albe, adăugând că oricum nu ar avea timp pentru așa ceva.De asemenea, Major este primul câine care a ajuns de la un adăpost pentru animale la Casa Albă.