Care este stadiul celei mai ample campanii de vaccinare din istoria umanității: Peste 300 de milioane de doze de vaccin antiCovid administrate

Majoritatea guvernelor din întreaga lume au început campaniile de vaccinare antiCovid cu populația de peste 60 de ani, angajații din sistemul de sănătate și persoanele vulnerabile care au afecțiuni cronice.În țări ca Marea Birtanie și Israel au apărut deja primele semne încurajatoare care arată că ritmul alert de vaccinare este dublat de scăderea numărului de internări și a deceselor cauzate de Covid-19, și chiar de reducerea ritmului de transmitere intracomunitară a infecției.Având ca scop vaccinarea antiCovid a fiecărui adult din lume, aceasta este cea mai amplă campanie din istoria umanității, notează BBC News. SUA și China conduc în clasament, reușind să inoculeze cel mai mare număr de persoane: 90 de milioane de americani și 52 de milioane de chinezi.Regatul Unit se află pe locul al treilea cu peste 23 de milioane de persoane. Precizăm că datele se referă la dozele administrate, nu la numărul total al persoanelor care au fost vaccinate și care au trecut de rapel.Israel conduce și el în clasament cu peste 8 milioane de doze administrate, ceea ce înseamnă că jumătate din populație a fost vaccinată.România se află printre primele locuri în UE. De la debutul campaniei în 27 decembrie, au fost administrate 1.870.244 de doze din vaccinurile Moderna, Pfizer și Oxford/AstraZeneca.Însă, în vreme ce Europa și SUA au fost primele care au demarat campanii de amploare, doar câteva state din Africa au început vaccinarea. Multe țări sărace depind de programul internațional Covax, un program inițiat de Organizația Mondială a Sănătății care are menirea de a se asigura că toată lumea are acces la serul antiCovid.Ghana a devenit prima țară care a primit vaccinuri prin intermediul acestui program, pe 24 februarie. Covax intenționează să livreze în jur de 2 miliarde de doze la nivel global, până la sfârșitul anului în curs, însă trebuie să ținem cont că fiecare persoană are nevoie de două doze pentru a fi imunizată.Serul produs de Pfizer și BioNTech a fost primul aprobat de OMS și rămâne în continuare cel mai folosit în majoritatea statelor.Pe locul doi se află vaccinul Oxford/AstraZeneca (Marea Britanie), urmat de Moderna (SUA), Sputnik V (Rusia) și Sinopharm (China). La nivel global, sunt testate în prezent alte 200 de vaccinuri-candidat care ar putea fi omologate în funcție de siguranța și eficacitatea pe care le demonstrează.Analiza se bazează pe datele actualizate în timp real pe platforma Our World Data