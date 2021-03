Pachetul de stimulare economică al lui Biden, ar putea fi un impuls imediat pentru creștere

Gospodăriile, comunitățile, afacerile, Administrația Biden va inunda economia SUA cu lichidități în zilele următoare votării, marți, a unui plan gigant de stimulare economică de 1,9 trilioane de dolari, cu un efect masiv așteptat asupra gospodăriilor, comunităților și afacerilor, potrivit AFP.Toate măsurile ar trebui să stimuleze creșterea Statelor Unite cu trei puncte procentuale în acest an, pentru a o ridica la 7%, a declarat luni Gregory Daco, economist șef la Oxford economics.„Gospodăriile americane vor fi motoarele recuperării”, a spus el, menționând că familiile cu venituri mici vor beneficia de „transferuri bugetare generoase în valoare totală de aproximativ 900 miliarde de dolari”, inclusiv cecuri directe, indemnizații suplimentare de șomaj, precum și credite și scutiri de taxe.Se așteaptă ca familiile cu venituri mari să cheltuiască o parte din excesul de economii acumulat în ultimele 11 luni."Acesta este pachetul de ajutor de care avem nevoie pentru a ne reînvia economia și a o readuce la nivelul dinaintea pandemiei", a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, pe canalul MSNBC, în ajunul examinării finale a proiectului de lege în Camera Reprezentanților.Cea mai mare economie din lume s-a contractat cu 3,5% anul trecut, cel mai rău an după cel de-al doilea război mondial.Senatul SUA a aprobat în cele din urmă planul de salvare sâmbătă, dar fără niciun vot republican, după un vot maraton asupra mai multor amendamente.În Congres, democrații ar trebui să aprobe rapid acum proiectul de lege modificat, astfel încât Joe Biden să îl poată promulga până pe 14 martie și să evite suspendarea plății alocațiilor excepționale de șomaj.- Cecuri de 1.400 USD -Cecurile de 1.400 USD per adult și per copil ar trebui apoi trimise imediat către milioane de americani, în condiții de venit."Acesta este un pachet extrem de important care va oferi la milioane de americani ajutorul de care au nevoie", a spus Janet Yellen.Cu finanțarea pentru școli combinată cu perspectiva creditelor fiscale pentru îngrijirea copiilor, mulți oameni vor putea să se întoarcă la muncă.Potrivit Casei Albe, această legislație „istorică” va crea peste 7 milioane de noi locuri de muncă în acest an, va face asistența medicală mai accesibilă, salvând în același timp vieți datorită ajutorului pentru vaccinarea generalizată.De asemenea, va reduce la jumătate sărăcia copiilor.