„Locul femeii e în bucătărie”: Postarea de 8 martie a Burger King care a declanșat un val de controverse în Marea Britanie

Women belong in the kitchen. — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams! — Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

This is the worst PR move of all time HAHAHA — harry \uD83D\uDC41 (@HarryButAverage) March 8, 2021

This really should have been in the first tweet!!!!! You really need to rethink your PR strategy, because I really don't think that "all PR is good PR". Without the context of the follow up tweet it just SCREAMS misogyny — bex ☀️ BLM (@Metakarp) March 8, 2021

don't use gender stereotypes if ur trying to do something like this. Pr teams — The Wait What (@The_Wait_What) March 8, 2021

I'm curious how the women who receive your scholarship feel about your initial tweet. You offend women then throw money at em & say you're the good guy? Bro you're not my step dad and you never will be — coley (@coleycaves) March 8, 2021

what this tweet tried to do and what it done pic.twitter.com/04etye0RcL — P Money (@KingPMoney) March 8, 2021

as a marketing exec, let me tell you: this is exactly the move. — King Snackbird, Trashlord of Hell \uD83D\uDC51 (@TheSimpleCat) March 8, 2021

Anunțul a fost de fapt o modalitate de a atrage atenția publică, compania folosind data de 8 martie pentru a anunța un program de burse pentru femeile care vor să devină bucătrar.„Suntem mândri să lansăm un nou program de burse care va ajuta femeile angajate de Burger King să își urmeze visurile culinare”, a anunțat compania într-o postare făcută la două ore după cea inițială.„Bineînțeles, doar dacă își doresc asta. Însă doar 20% din bucătari sunt femei. Ne-am îmbarcat într-o misiune de a schimba raportul de gen din industria restaurantelor prin împuternicirea femeilor cu oportunitatea de a urma o carieră culinară”, a precizat într-o altă postare ulterioară compania.O mulțime de internauți nu au apreciat însă mișcarea de marketing a companiei, afirmând că gluma a fost una mai puțin inspirată.„Aceasta e cea mai proastă mișcare de PR din toate timpurile”, a scris un utilizator al platformei social media, o alta afirmând că „asta ar fi trebuit inclus în primul tweet...PR prost”.„Asta ar fi trebuit pe bune să fie în primul tweet!!!!! Trebuie cu adevărat să vă regândiți strategia de PR fiindcă nu cred că 'toată publicitatea este publicitate bună'. Fără contextul postării ulterioare tweet-ul pur și simplu URLĂ misoginie”, a scris o altă utilizatoare a Twitter.„nu folosiți stereotipuri de gen dacă încercați să faceți ceva de genul echipelor Pr”, a afirmat o altă postare.„Sunt curioasă cum s-ar simți femeile care primesc bursa voastră cu privire la tweet-ul inițial. Jigniți femeile iar apoi aruncați cu bani în ele și susțineți că sunteți tipul bun?”, a scris o altă utilizatoare.Unii useri au ironizat postarea companiei folosind meme-uri și gif-uri.Nu toți utilizatorii platformei social media au fost însă critici la adresa Burger King, unii lăudând mișcarea de relații publice ca fiind una genială.