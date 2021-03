SUA: Agenții federali anchetează discuțiile dintre congresmeni și insurecționiștii din 6 ianuarie

Suporteri Trump in Capitoliu

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă persoanele care au intrat cu forța în Capitoliu au fost ajutate direct sau indirect de către legiuitori înaintea insurecției, potrivit unui oficial american care a vorbit cu jurnaliștii de la CNN Până acum există indicii că au existat contacte între unii congresmeni americani și susținătorii lui Trump care au declanșat violențele soldate cu moartea a cinci persoane, potrivit aceleiași surse.O parte a celor care au plănuit și participat la mitingul pro-Trump din 6 ianuarie s-au lăudat cu relațiile lor cu membri ai Congresului.Ali Alexander, organizatorul mitingului „Stop the Steal” (Opriți furtul) afirmă că trei congresmeni l-au ajutat să plănuiască manifestația care a precedat luării cu asalt a Capitoliului.Anchetatorii nu au cerut însă deocamdată mandate pentru a obține comunicările personale ale legiuitorilor și nu au găsit dovezi concrete că aceștia le-ar fi dat indicații celor din mulțime.Peste 300 de participanți la violențele mortale din 6 ianuarie au fost puși sub acuzare, mulți alți fiind anchetați la nivel federal sau local.Potrivit CNN, Departamentul de justiție a însărcinat peste 20 de procurori cu investigarea grupurilor care au organizat insurecția, sursele de finanțare ale acestora și dacă există legături între insurecționiști și legiuitori sau angajații lor.CNN afirmă de asemenea că congresmenii democrați le-au cerut anchetatorilor să revizuiască înregistrările video din interiorul Capitoliului pentru a stabili dacă membri ai Congresului le-au oferit tururi a legislativului american înaintea mitingului Stop the Steal.