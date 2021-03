VIDEO Biden critică decizia unor guvernatori de a ridica obligativitatea purtării măștii: Ultimul lucru de care avem nevoie este o ”gândire de tip Neanderthal”

Președintele american Joe Biden a spus miercuri că deciziile de a pune capăt cerinței de a purta măști - precum cele luate de guvernatorii statelor Texas și Mississippi - constituie o ”gândire de tip Neanderthal”, având în vedere creșterea bilanțului deceselor din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Reuters.

Întrebat dacă are un mesaj pentru guvernatorii statelor Texas și Mississippi, Biden le-a răspuns reporterilor: ”Cred că este o mare greșeală. Uitați, sper că toat lumea a realizat până acum, aceste măști chiar fac diferența”.

”Ultimul lucru de care avem nevoie este gândirea de tip Neanderthal că, ”între timp, toată lumea este bine, dați-vă jos masca, uitați despre asta”. Contează, încă”, a spus Biden.

Numărul cazurilor zilnice de Covid-19 rămâne în continuare crescut, cu peste 50.000, chiar și după ce guvernul american a distribuit peste 100 milioane de doze de vaccin și peste 50 de milioane au fost vaccinate, potrivit datelor federale.

”Este esențial, critic, critic, critic ca ei să respecte știința: spală-te pe mâini, apă caldă, fă-o des. Poartă o mască și menține distanța fizică”, a spus el.

