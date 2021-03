Minneapolis a renunțat la planul de a plăti influenceri de pe social media pentru a distribui „mesaje aprobate de oraș”

Planul autorităților a atras critici puternice după ce a fost aprobat în unanimitate de consiliul local al orașului vinerea trecută.Conform planului, autoritățile ar fi urmat să plătească 6 influenceri de pe platformele social media pentru a distribui „mesaje generate și aprobate de oraș” pentru a combate dezinformările despre proces.Mesajele ar fi urmat să se adreseze în mod special comunităților afro-americane, indigene, est-africane, hmong și hispanice din oraș.Procesul lui Chauvin, care a fost concediat de Departamentul de Poliție din Minneapolis la scurt timp după moartea lui Floyd, urmează să înceapă luna aceasta.Toussaint Morrison, unul dintre activiștii locali care au criticat planul, a notat pe Twitter că acesta este „propagandă”.„Dacă depui eforturi și iei măsuri să cumperi un fir narativ, ce spune asta despre conducere și încrederea care a fost erodată în ultimii câțiva ani?”, a mai afirmat acesta ulterior în timpul unui interviu acordat televiziunii KTSP Toshiro Garraway, fondatoarea unui ONG pentru combaterea violenței poliției, a declarat că oamenii „nu au încredere” că orașul „va spune adevărul cu privire la informațiile care vor apărea”.Oficialii locali au admis într-o ședință de luni că planul a fost viciat și că nu intenționează să îl pună în aplicare.„Pentru această strategie am folosit termenul de influencer social-media, care, retrospectiv, nu a reflectat exact ceea ce le ceream partenerilor noștri și a cauzat confuzie în comunitate”, a declarat pentru New York Times David Rubedor, unul dintre oficialii responsabili de implementarea planului.Mark Ruff, city managerul Minneapolis, a declarat pentru The Times că decizia de a renunța la program arată că orașul este deschis față de opiniile cetățenilor.„Când facem o greșeală recunoaștem acest lucru”, a afirmat acesta, adăugând că autoritățile vor depune eforturi să se descurce mai bine în viitor.Selectarea juraților pentru procesul lui Chauvin urmează să înceapă lunea viitoare, procesele celorlalți trei polițiști implicați în arestarea lui Floyd și puși sub acuzare pentru moartea acestuia fiind programate să înceapă în luna august.