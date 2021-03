Dolly Parton s-a vaccinat cu Moderna, vaccin la dezvoltarea căruia a contribuit prin donații de un milion de dolari VIDEO

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

Parton, 75 de ani, a cântat o versiune adaptată a hitului chiar înainte de a primi doza de vaccin, la Universitatea de Medicină din Nashville, Tennessee."Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate” (Vaccinați-vă, vaccinați-vă, vă implor nu ezitați”, a cântat Parton.Parton a câștigat admirația fanilor după ce s-a aflat că a donat un milion de dolari universității din Nashville. O parte din aceste fonduri au mers către finanțarea primelor studii care au contribuit la dezvoltarea vaccinului Moderna, al doilea vaccin care a trecut cu bine testele, după Pfizer, demonstrându-se că are o eficacitate de 95% împotriva Covid-19.