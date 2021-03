Democrații americani vor să introducă o taxă pe averea „ultra-bogaților”: „Au măsluit regulile în favoarea lor”

Senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts, o susținătoare îndelungată a unei taxe pe avere, a fost cea care a depus proiectul alături de doi reprezentanți democrați, afirmând că aceasta „va crea o economie mai corectă fără a crește taxele pentru cele 95% din gospodării cu averi nete de sub 50 de milioane de dolari”.Legea propusă de democrați ar introduce o taxă de 2% asupra gospodăriilor cu o avere netă evaluată între 50 de milioane și un miliard de dolari la care se adaugă o suprataxă de 1% pentru gospodăriile cu averi de peste un miliard de dolari.„Persoanele puternice și ultra-bogate au măsluit regulile în favoarea lor atât de mult încât cei mai bogați 0,1% plătesc o cotă de impozitare reală mai mică decât restul de 99% iar averea miliardarilor este cu 40% mai mare decât înainte de izbucnirea crizei COVID”, a afirmat Warren în comunicat.Alte măsuri cuprinse în proiect sunt investirea a 100 de miliarde de dolari pentru consolidarea Fiscului american, implementarea unei rate a auditului de cel puțin 30% pentru contribuabilii ce cad sub incidența taxei și introducerea unei taxe de ieșire de 40% pentru americanii cu averi de peste 50 de milioane de dolari care renunță la cetățenia SUA.Comunicatul de presă a citat o analiză a economiștilor Emmanuel Saez și Gabriel Zucman de la Universitatea Berkeley din California asupra propunerii făcute de senatoarea Warren, cei doi estimând că taxa ar strânge cel puțin 3 trilioane de dolari în decursul următorilor 10 ani.Potrivit analizei acestora, 100.000 de familii americane ar cădea sub incidența taxei în 2023 iar aceasta va colecta venituri echivalente cu 1% din Produsul Intern Brut al SUA.Și alți legiuitori democrați din aripa progresistă a partidului, precum senatorul Bernie Sanders din Vermont, au susținut introducerea unei taxe pe averea americanilor bogați.„Când prăpastia dintre superbogați și toți ceilalți se lărgește, când cei mai bogați 50 de americani dețin mai multă avere decât jumătatea de jos a țării noastre (...) DA. Trebuie să abordăm inegalitățile legate de venituri și avere”, scria acesta pe Twitter în 18 februarie.Însă legiuitorii moderați și conservatori se opun introducerii unei taxe pe averea bogaților și proiectul va fi greu de adoptat chiar și în Congresul actual controlat de democrați.