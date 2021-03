Val de ironii în SUA după ce s-a aflat că statuia aurită a lui Trump a fost realizată în Mexic

Artistul care a făcut-o, Tommy Zegan, este un expatriat care locuiește în Mexic. Acesta a relatat că a petrecut șase luni pentru a realiza statuia, fiind ajutat de trei bărbați din orașul mexican Rosarito, potrivit Politico Statuia îl înfățișează pe Trump purtând sandale, pantaloni scurți imprimați cu steagul american și un sacou. Artistul a pus în mâna statuii o baghetă magică.„Poartă un sacou fiindcă este un om de afaceri. Cravata roșie reprezintă Partidul Republican, pantalonii cu roșu alb și albastru reprezintă faptul că este un patriot”, a declarat Zegan pentru New York Post Statuia din fibră de sticlă a fost mutată în Tampa, Florida, unde a fost vopsită înainte de a fi trimisă la CPAC.Zegan a declarat că, deși a votat cu Trump la alegerile din 2016, nu este „un mare susținător” al acestuia.„Adică am votat cu el fiindcă nu era să votez cu Hillary. Așa că am votat cu el deși nu m-a încântat cu adevărat”, a relatat Zegan.Acesta afirmă că a făcut o altă versiune a statuii din oțel inoxidabil pe care speră să o vândă cu un milion de dolari sau ca aceasta să fie expusă într-o viitoare bibliotecă prezidențială a lui Trump.Dezvăluirea privind originea statuii a atras un val de ironii pe platformele social media dată fiind politica „America First” a lui Trump menită să încurajeze producția locală.În aprilie 2017, la doar câteva luni de la preluarea mandatului, Trump a semnat un ordin executiv pentru a promova ideea de a „Cumpăra american și angaja americani”.„Ne vom proteja muncitorii, vom proteja locurile noastre de muncă și vom pune în sfârșit America pe primul loc”, declara fostul președinte republican la momentul respectiv.