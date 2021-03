Globurile de Aur 2021 - "Borat Subsequent Moviefilm", desemnat cel mai bun film - comedie/musical

Pelicula, regizată de Jason Woliner, cu Sacha Baron Cohen în rolul principal, a concurat la această categorie cu filmele "Hamilton", "Music", "Palm Springs", "The Prom". În 2020, premiul la această categorie a revenit producţiei cinematografice "Once Upon a Time...in Hollywood".Cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual. Evenimentul, difuzat în direct din New York şi Los Angeles de postul de televiziune american NBC, este prezentat pentru a patra oară de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.