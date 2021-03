Globurile de Aur 2021 - Jodie Foster şi Daniel Kaluuya, premiaţi pentru roluri cinematografice secundare

La categoria "cel mai bun actor într-un rol secundar într-un film" au fost nominalizaţi Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Jared Leto ("The Little Things"), Bill Murray ("On the Rocks"), Leslie Odom Jr ("One Night in Miami").Acesta este primul Glob de Aur pentru actorul britanic de culoare Daniel Kaluuya, care a mai primit o nominalizare în 2018 pentru rolul jucat în filmul "Get Out".Premiul echivalent feminin - cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj - a fost câştigat de Jodie Foster, graţie interpretării sale din filmul "The Mauritanian". Actriţa americană are în palmares alte două Globuri de Aur, primite în 1989 pentru rolul principal din "The Accused" şi în 1992 pentru interpretarea din "The Silence of the Lambs", dar şi un trofeu onorific - Cecil B. DeMille Award -, pe care l-a primit în 2013.În 2020, rolurile secundare din producţii cinematografice au fost atribuite actorilor Brad Pit ("Once Upon a Time... in Hollywood"), respectiv Laura Dern ("Marriage Story").