Papa Francisc: "Voi muri în funcție sau voi fi suveran pontif emerit, dar nu mă voi întoarce în Argentina" (ANSA)

Papa Francisc lasă deschisă posibilitatea de a deveni suveran pontif "emerit", prin urmare, de a demisiona din funcție. Și mai spune că nu se teme de moarte și își imaginează că va fi la Roma: în orice caz, nu se va întoarce în Argentina. Afirmațiile au fost făcute de Papa Bergoglio într-un interviu acordat ziarului argentinian "La Nación", scrie ANSA, citată de Rador.

"Interviul a avut loc în urmă cu doi ani, pe 16 februarie 2019, cu jurnalistul și medicul argentinian Nelson Castro pentru cartea sa despre sănătatea Papilor, "La salud de los Papas", care provoacă deja multe discuții în Argentina", a explicat "Vatican News", ziarul Sfântului Scaun.

Papa Francisc afirmă că se simte bine și este plin de energie, "slavă Domnului". Își amintește "momentul dificil" din 1957, la vârsta de 21 de ani, când a suferit îndepărtarea lobului superior al plămânului drept din cauza a trei chisturi. "Când mi-am revenit din anestezie, durerea pe care am simțit-o a fost foarte intensă". "Nu este că nu m-am îngrijorat, dar am avut întotdeauna convingerea că mă voi vindeca", a declarat Suveranul Pontif.

Papa Francisc subliniază că recuperarea a fost completă: "Nu am simțit niciodată limitări în activitățile mele". Chiar și în diferitele călătorii internaționale, "nu am fost niciodată nevoit să limitez sau să anulez" niciuna dintre activitățile planificate: "Nu am simțit niciodată oboseală sau dificultăți de respirație (dispnee). După cum mi-au explicat medicii, plămânul drept s-a extins și a acoperit întregul semitorace lateral", a afirmat.

Jurnalistul l-a întrebat pe Papa Francisc dacă a fost vreodată psihanalizat: "Îți spun cum au decurs lucrurile. Nu m-am psihanalizat niciodată. Când eram reprezentant provincial al iezuiților, în zilele cumplite ale dictaturii, când a trebuit să duc oamenii în clandestinitate pentru a-i scoate din țară și pentru a le salva viața, a trebuit să gestionez situații pe care nu știam cum să le înfrunt. Am mers să vizitez o doamnă - o femeie grozavă - care mă ajutase să citesc niște teste psihologice pentru începători. Astfel, timp de șase luni, am consultat-o ​​o dată pe săptămână". Era psihiatru: "În acele șase luni, m-a ajutat să mă orientez asupra modului de a face față temerilor din acea vreme. Imaginați-vă cum era să transporți o persoană ascunsă în mașină - acoperită doar cu o pătură - și să treceți de trei puncte de control ale militarilor din zona Campo de Mayo. Tensiunea pe care o genera în mine era enormă". Francesco subliniază că discuția cu psihiatrul l-a ajutat, de asemenea, să învețe cum să gestioneze anxietatea și să evite să ia decizii pripite. El vorbește despre importanța studiului psihologiei pentru un preot: "Sunt convins că fiecare preot trebuie să cunoască psihologia umană", a spus Suveranul Pontif.

Apoi, se oprește asupra nevrozelor: "Trebuie să pregătim ceai mate pentru nevroze. Nu numai, trebuie să le mângâiem. Sunt tovarăși ai persoanei de-a lungul vieții sale". Papa Francisc, așa cum a spus deja odată, își amintește că a citit o carte care l-a interesat foarte mult și l-a făcut să râdă din toată inima: "Rejoice in Being Neurotic" ("Bucură-te că ești nevrotic") scrisă de psihiatrul american Louis E. Bisch: "Este foarte important să fii capabil să știi unde scârțâie oasele. Unde sunt și care sunt bolile noastre spirituale. În timp, înveți să îți cunoști propriile nevroze".

Papa Bergoglio vorbește despre nerăbdarea de a dori să facă totul și imediat. Citează celebrul proverb atribuit lui Napoleon Bonaparte: "Îmbrăcați-mă încet, mă grăbesc". Vorbește despre necesitatea de a ști să încetinești. Iar una dintre metodele sale este să îl asculte pe Bach: "Mă calmează și mă ajută să analizez mai bine problemele".

La finalul interviului, jurnalistul l-a întrebat pe Suveranul Pontif dacă se gândește la moarte: "Da", răspunde Papa Francisc. Dacă îi este frică: "Nu, chiar deloc". Și cum își imaginează moartea: "Ca Papă, în funcție sau emerit. Și la Roma. Nu mă voi întoarce în Argentina", a concluzionat Papa Francisc.