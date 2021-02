Administrația Biden ignoră prima apariție a fostului președinte: ”Cine este Trump?”

Anticipând noi atacuri ale fostului președinte, Casa Albă intenționează să ignore cu totul apariția acestuia, sugerând că predecesorul lui Biden este o poveste ce ține de trecut și nu de viitor, așa cum încearcă să acrediteze echipa lui Trump cu noul slogan ”America, privește înainte” "Fără niciun dubiu, atenția noastră nu se îndreaptă spre ce spune președintele Trump” la Convenția conservatorilor (CAPC), a reacționat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, citată de Reuters.De altfel, aceasta este o strategie care s-a dovedit eficientă și în trecut, potrivit unor analiști consultați de Reuters."Biden respectă o regulă politică veche: să nu stai niciodată în calea unui tren defect care deraiază”, a comentat Bob Shrum, fost strateg al democraților și director al centrului de științe politice de la Universitatea Southern California.Potrivit sondajului Gallup, Biden continuă să stea foarte bine în sondaje, cu 55% încredere.În plus, președintele a câștigat recent prima sa bătălie legislativă în Congres, reușind să obțină adoptarea în Camera Reprezentanților a planului de redresare a Amercii în valoare de 1.900 de miliarde de dolari, plan care prevede asistentă financiară pentru categoriile sociale profund afectate de pandemie."De ce s-ar lua la trântă cineva care are o rată de 60% în sondaje cu cineva care are doar 33%. Nu are niciun sens”, a mai comentat Shrum.