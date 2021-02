Prințul Harry ia apărarea serialului Netflix ”The Crown”. Regina se ”întâlnește” des cu strănepotul, pe Zoom

Într-o apariție la emisiunea ”The Late Late Show” prezentată de James Corden, prințul Harry a vorbit și despre viața în Los Angeles și aspirațiile soției sale, Meghan, de a schimba un pic lumea. În același timp, el a criticat presa britanică despre care spune că este ”toxică”, relatează The Guardian Serialul The Crown produs de platforma Netflix a stârnit nemulțumire în familia regală din cauza modului în care este descrisă relația dintre părinții lui Harry, Prințesa Diana și Prințul Charles, unii cerând chiar ca serialul să fie însoțit de un avertisment care să precizeze că filmul este ficțiune și nu documentar, deci nu se bazează pe fapte reale.”Este ficțiune, dar se bazează oarecum pe adevăr. Desigur, nu este chiar plin de acuratețe. (...) Sunt fără doar și poate mai confortabil cu The Crown decât cu poveștile care se scriu despre mine și soția mea. Este evident că serialul este ficțiune și îl iei ca atare. Dar aceste povești sunt relatate ca fapte, ca și cum ar fi știri. Am o mare probelmă cu asta”, a comentat Harry.Prințul a povestit și despre fiul său Archie, spunând că primul său cuvânt a fost ”crocodil”. De atunci a început să vorbească și să cânte. El a mai povestit că Regina i-a făcut cadou un aparat de făcut vafe, după ce a vorbit cu Meghan. Regina și prințul Philip se ”întâlnesc” regulat cu Archie pe Zoom, a mai precizat el. Prințul Harry și ducesa au anunțat recent că vor fi din nou părinți.