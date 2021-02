Proiectul Nord Stream 2 a fost abandonat de 18 companii de teama sancțiunilor SUA

Anterior, Reuters a dezvăluit că Departamentul de Stat al SUA a avertizat companiile europene pe care le suspectează că ajută Rusia în construcţia gazoductului Nord Stream 2 că riscă sancţiuni.Potrivit unui diplomat american, Departamentul de Stat se pregăteşte să publice un raport cu privire la companiile despre care crede că ajută la construcţia conductei care porneşte din Rusia şi ajunge până în Germania. Printre companiile care ar putea fi menţionate în raport sunt firme de asigurări, cele care ajută la instalarea conductei submarine sau cele care verifică echipamentul de construcţie, a mai spus sursa.Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat zilele trecute reporterilor că faptul că aceste companii renunţă din cauza sancţiunilor care se apropie „demonstrează că obiectivele legislative şi acţiunile noastre au efect”.Price a mai spus că Departamentul de Stat continuă să „examineze entităţile implicate în activităţi potenţial sancţionabile”, precizând că „sancţiunile sunt doar unul” dintre multele instrumente disponibile ca răspuns la Nord Stream 2.Departamentul de Stat al SUA a informat vineri Congresul că a identificat nava rusă Fortuna şi proprietarul său, KVT-RUS, printre entităţile care ajută la construirea Nord Stream 2, în conformitate cu sancţiunile care au intrat în vigoare în acest an.Cu toate acestea, cele două entităţi fuseseră deja sancţionate de administraţia Trump pe baza legislaţiei anterioare, iar oponenţii proiectului din Congres au spus că o nouă sancţionare a lor nu va opri construirea conductei.Săptămâna trecută, oficialii americani au enumerat 15 nave care sunt „posibil implicate” în instalarea conductelor sau în activităţi conexe, printre acestea numărându-se navele sub pavilion rus Ivan Sidorenko şi Murman.Grupul rus Gazprom şi partenerii săi occidentali se grăbesc să construiască gazoductul Nord Stream 2, care va furniza gaze naturale ruseşti Germaniei via Marea Baltică, şi speră să îl termine în acest an. În schimb, preşedintele SUA, Joe Biden crede că această conducă este „o afacere proastă” pentru Europa.Mai mulţi parlamentari şi oficiali americani spun că gazoductul ar spori influenţa politică şi economică a Rusiei asupra Europei.Conducta de 11 miliarde de dolari, care ar dubla capacitatea gazoductului existent, ar ocoli conductele din Ucraina, prin care Rusia a trimis gaze în Europa timp de zeci de ani. Acest lucru ar putea priva Ucraina şi alte ţări din Europa de Est de taxe de tranzit profitabile şi ar putea submina lupta împotriva agresiunii ruseşti.În plus, Statele Unite, cel mai mare producător mondial de gaze, ar dori să exporte gaze naturale lichefiate în Europa, ca alternativă la gazul rusesc.