Germania şi Franţa reiterează că nu vor accepta acordarea de privilegii persoanelor vaccinate

Germania şi Franţa au transmis, miercuri, că vaccinarea anticoronavirus nu va fi obligatorie, excluzând posibilitatea acordării unor privilegii persoanelor vaccinate, în contextul în care experţii avertizează asupra riscului limitării libertăţilor şi ajungerii la situaţii discriminatorii, potrivit Mediafax."Atât timp cât numărul persoanelor vaccinate încă este mult mai mic decât al celor care aşteaptă vaccinare, statul nu trebuie să trateze diferit cele două grupuri. În plus, trebuie să se demonstreze clar dacă persoanele vaccinate nu mai sunt contagioase", a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, într-un interviu acordat publicaţiei Frankfurter Allgemeine Zeitung. Angela Merkel a reiterat că nu va accepta ca vaccinarea anticoronavirus să devină obligatorie. "Eu nu recomand aşa ceva. Noi am spus că nu va exista obligativitatea vaccinării. Şi nici nu cred că va fi necesar, dat fiind că există o rată ridicată de disponibilitate pentru vaccinare", a subliniat Angela Merkel.La rândul său, Administraţia Emmanuel Macron a respins ideea vaccinării obligatorii şi posibilitatea acordării de privilegii persoanelor vaccinate, argumentând că acest lucru ar fi o limitare a libertăţilor. "În momentul actual, nu le putem oferi drepturi suplimentare persoanelor care au fost vaccinate în raport cu cei care nu au acces. Campania de vaccinare se derulează progresiv. Ar fi extrem de incorect şi paradoxal să le spunem persoanelor care nu sunt vaccinate că nu au dreptul să iasă ori să reia anumite activităţi", a declarat Clément Beaune, secretarul de Stat francez pentru Afaceri Europene, pentru postul BFMTV."Eu mă opun în continuare unui paşaport de vaccinare, care îmi pare o atingere adusă libertăţilor. Eu sunt o iubitoare de libertate şi mi-ar fi greu să îmi imaginez o astfel de situaţie. Dacă se va ajunge la acest lucru, ar fi un regres", a afirmat, la rândul său, Roselyne Bachelot, ministrul francez al Culturii, conform postului France24. Liderii ţărilor Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare au stabilit, în ianuarie, să menţină deschise frontierele pentru călătorii esenţiale.Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că certificatele de vaccinare vor avea doar rol medical. "Am discutat şi despre problema certificatelor de vaccinare. Şi cred că putem fi de acord asupra elementelor comune care sunt incluse în certificate, pentru scopuri medicale, iar, într-o etapă viitoare, dacă şi în ce circumstanţe aceste certificate pot fi folosite. Deci, în privinţa certificatelor de vaccinare, vreau să fiu foarte clar în asupra acestui subiect, suntem foarte precauţi în această privinţă, cred că este important să observăm că atunci când cineva a fost vaccinat să poată dovedi acest lucru.Dar, în acest moment, nu este realist să evaluăm toate consecinţele acestor certificate", a declarat Charles Michel pe 22 ianuarie, după un summit UE. La rândul său, Comisia Europeană a dat asigurări că vaccinarea împotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind că nu vor exista drepturi diferite în funcţie de opţiune. Nici Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) nu recomandă introducerea aşa-numitelor "paşapoarte de vaccinare".Nu este clar dacă vaccinarea va opri răspândirea coronavirusului şi nici cât durează imunitatea. În plus, nu este clar cât timp sunt imune persoanele care s-au vindecat de Covid-19 şi dacă ar trebui să primească vreun certificat. De asemenea, unele persoane au contraindicaţii privind vaccinarea.