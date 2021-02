​Israelul se consultă cu SUA privind strategia faţă de Iran şi ameninţă cu o acţiune militară

"Am observat deja caracterul acordurilor cu regimuri extremiste precum cel iranian, atât în secolul trecut, cât şi în secolul actual, cu Administraţia nord-coreeană. Indiferent dacă există sau nu un acord, noi vom face ceea ce este necesar pentru a nu permite Iranului să se doteze cu arme nucleare", a afirmat premierul în exerciţiu al Israelului, Benjamin Netanyahu.La rândul său, ministrul israelian al Apărării, Benjamin Gantz, a avertizat că Israelul se pregăteşte pentru o posibilă operaţiune militară împotriva Iranului. "Trebuie să ne asigurăm că dacă va fi semnat un acord cu Iranul, va fi unul care va pune capăt proiectului nuclear, va permite monitorizarea eficientă pe termen lung şi va pune capăt implicării Iranului în Siria, Yemen şi Irak", a afirmat Benjamin Gantz, conform cotidianului Times of Israel."Armata israeliană îşi mobilizează forţele şi se pregăteşte pentru orice scenariu, inclusiv pentru cel în care va trebui să lansăm o operaţiune pentru a împiedica Iranul să obţină arme nucleare", a subliniat Benny Gantz."Iranul distruge ultimele vestigii ale monitorizării Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi continuă să conteste şi să ameninţe stabilitatea regională. Paşii extremi ai Iranului necesită o reacţie internaţională imediată. Politicile Iranului reprezintă o declaraţie privind intenţiile şi dorinţa de a continua să dezvolte capabilităţi nucleare", a declarat, la rândul său, Gabi Ashkenazi, ministrul israelian de Externe.Israelul nu este de acord cu intenţia Administraţiei Joseph Biden de readucere a Statelor Unite în Acordul nuclear. Noul ambasador israelian la Washington, Gilad Erdan, a avertizat că Israelul s-ar putea disocia de strategia Administraţiei Joseph Biden privind programul nuclear iranian în cazul în care Statele Unite revin în Acordul atomic din 2015. Conform site-ului News.Walla.co.il, în contextul disensiunilor, Statele Unite şi Israelul vor relua în următoarele zile consultările în cadrul Forumului strategic privind Iranul pentru a stabili abordarea faţă de programul nuclear iranian şi faţă de influenţa Teheranului în Orientul Mijlociu.Iranul a avertizat, luni, că ar putea intensifica activităţile de purificare a uraniului şi că nu va ceda presiunilor exercitate de Statele Unite, în timp ce Administraţia Joseph Biden a reiterat angajamentul de a nu permite Teheranului să fabrice arme nucleare.Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că Teheranul ar putea atinge un nivel de 60% în purificarea uraniului, subliniind însă că nu există obiectivul fabricării de arme atomice. Acordul nuclear iranian din 2015, din care Statele Unite s-au retras în 2018, prevede că Iranul poate purifica uraniu până la nivelul de 3,67%. Înainte de semnarea Acordului nuclear cu marile puteri, Iranul atinsese un nivel de purificare a uraniului de 20%. Uraniul utilizat la fabricarea de bombe nucleare are o concentraţie de cel puţin 90%."Nivelul de îmbogăţire a uraniului în Iran nu va fi limitat la 20%. Îl vom intensifica la orice nivel are nevoie ţara. Am putea ajunge la 60%. Americanii şi părţile europene din Acord au utilizat un limbaj inadecvat împotriva Iranului. Iranul nu va ceda presiunilor. Poziţia noastră nu se va schimba", a declarat Ali Khamenei, conform Televiziunii publice iraniene, citată de agenţia Reuters. Liderul suprem de la Teheran a subliniat însă că Iranul nu are obiectivul de a fabrica arme atomice.Administraţia Joseph Biden a transmis că vrea consolidarea Acordului nuclear iranian. "Statele Unite menţin angajamentul de a asigura că Iranul nu va obţine niciodată arme nucleare. Diplomaţia este cea mai bună modalitate de a atinge acest obiectiv. În colaborare cu aliaţi şi parteneri, vom încerca să extindem şi să consolidăm Planul Comun Complet de Acţiuni (JCPOA, Acordul nuclear iranian - n.red.) şi să abordăm şi alte zone de îngrijorare, inclusiv comportamentul regional destabilizator al Iranului şi dezvoltarea de rachete balistice", a declarat secretarul de Stat american, Anthony Blinken, într-un discurs rostit la Conferinţa pentru Dezarmare de la Geneva.Administraţia Joseph Biden a semnalat, săptămâna trecută, că Statele Unite ar accepta o invitaţie a Uniunii Europene de reluare a negocierilor cu Iranul pe tema Acordului nuclear iranian (Planul Comun Complet de Acţiuni - JCPOA).Preşedintele Joseph Biden a transmis că Statele Unite ar putea reveni în Acordul nuclear iranian, însă a cerut clauze suplimentare, care să limiteze activităţile balistice iraniene şi influenţa regională a Teheranului.Însă preşedintele Hassan Rohani a anunţat că Iranul va reveni la respectarea în totalitate a angajamentelor asumate prin Acordul nuclear din 2015 doar dacă Statele Unite anulează sancţiunile.Relaţiile dintre Statele Unite şi Iran sunt tensionate, din cauza programului nuclear iranian şi a activităţilor balistice. Washingtonul este nemulţumit de influenţa Iranului asupra unor ţări din Orientul Mijlociu. Fostul preşedinte Donald Trump a decis în 2018 retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian şi reimpunerea de sancţiuni. Franţa, Marea Britanie, China, Rusia şi Germania menţin Acordul atomic cu Iranul.