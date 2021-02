SUA: "Am avut un plan prost": foştii şefi ai servicului de securitate de la Capitoliu îşi analizează eşecul

Suporteri Trump in Capitoliu

Serviciile americane de informaţii au subestimat riscurile care planau asupra Capitoliului de la Washington la 6 ianuarie, astfel încât dispozitivul de securitate nu a fost adaptat pentru a contracara "criminali pregătiţi pentru război", au admis marţi înalţi responsabili în timpul unei audieri în Senat, scrie Agerpres. După achitarea lui Donald Trump, acuzat că i-a incitat pe partizanii săi să atace sediul democraţiei americane, Congresul SUA a deschis o nouă fază a anchetei, similară celei de după atacurile teroriste de la 11 septembrie, pentru a înţelege cum s-a putut întâmpla ceea ce era de neimaginat şi a împiedica repetarea pe viitor a acestei "zile întunecate".În prima zi a eforturilor lor, membrii a două comitete senatoriale au audiat înalţi responsabili ai securităţii Capitoliului, dintre care unii, demisionari, nu au mai vorbit public niciodată după acest asalt.Dincolo de dezacordurile cu privire la rolurile lor, toţi au dat vina pe eşecul serviciilor de informaţii şi pe încetineala cu care Pentagonul a desfăşurat întăriri."Fără informaţiile necesare pentru a se pregăti în mod adecvat, poliţia Capitoliului avea efective insuficiente pentru a face faţă unei gloate extrem de violente", a spus fostul său comandant Steven Sund."Pe baza informaţiilor de care dispuneam, în mod eronat am crezut că suntem pregătiţi", a declarat fostul sergent de la Camera Reprezentanţilor Paul Irving. "Ştim acum că am avut un plan prost", a adăugat el, declarându-se "profund zguduit" de această lovitură în forţă ucigaşă.Steven Sund şi Paul Irving au reamintit că un raport din 3 ianuarie considera "scăzut sau improbabil" riscul unor "acte de nesupunere civilă" cu ocazia manifestaţiei partizanilor lui Donald Trump, în momentul în care Congresul urma să certifice victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale.Serviciile de informaţii federale au atras atenţia asupra "unui risc de violenţe" a căror "ţintă să fie Congresul", dar "nu au menţionat niciodată un asalt coordonat", a subliniat Paul Irving.Or, protestatarii "au venit echipaţi pentru o insurecţie violentă", potrivit lui Steven Sund. "Aveau arme, muniţie chimică, explozivi. Aceşti criminali erau pregătiţi pentru război", a adăugat el.Cinci persoane au murit în asalt, printre care un poliţist lovit cu un extinctor.Cu o zi înainte de atac, un raport al unui birou local al FBI alertase asupra unor apeluri mai specifice de a trece "la luptă", însă documentul, transmis în acea seară poliţiei Capitolului, nu a circulat în intern, a dezvăluit Steven Sund."A te mulţumiţi să apeşi pe "trimite" nu este suficient pentru un raport de această natură", a comentat senatoarea democrată Amy Klobuchar, apreciind că această lipsă de comunicare este "foarte îngrijorătoare".Martorii au mai criticat Pentagonul, care a aşteptat câteva ore înainte de a desfăşura Garda Naţională.În faţa violenţei intruşilor, Steven Sund a explicat că a solicitat întăriri foarte devreme.Potrivit acestuia, un ofiţer superior, Walter Piatt, i-ar fi răspuns: "Nu-mi place imaginea Gărzii Naţionale aliniate în faţa Capitolului".Martor la discuţie, şeful poliţiei din Washington, Robert Contee, a spus că a fost "stupefiat" de răspuns. "Părea că trebuie să bifeze căsuţe pe când agenţii erau pe punctul de a lupta pentru viaţa lor", a spus el."Este clar că Garda Naţională nu a răspuns rapid", a apreciat Paul Irving.Notă discordantă, Steven Sund l-a acuzat pe sergentul de la Camera Reprezentanţilor că şi-a exprimat şi el, înainte de atac, scepticismul său cu privire la mobilizarea soldaţilor. "Era îngrijorat de imaginea oferită", a spus el."Este fals", a răspuns Paul Irving. "Problemele de imagine nu ne-au determinat alegerile", a adăugat.Steven Sund a mai afirmat că l-a contactat pe Paul Irving la ora 13:09 în ziua asaltului pentru a primi undă verde ca să ceară întăriri. Acesta din urmă a spus că nu-şi aminteşte şi că nu are nicio înregistrare a acestui apel pe telefonul său.Senatorii le-au cerut să le transmită rapoartele despre apelurile şi mesajele lor.Parlamentarii celor două partide, care îşi vor relua activitatea săptămâna viitoare, şi-au arătat disponibilitatea de a lucra "constructiv", lăsând deoparte divergenţele afişate în timpul procesului lui Donald Trump.La 13 februarie, 57 din cei 100 de senatori au decis că fostul preşedinte republican a fost vinovat de "incitare la insurecţie", dar ar fi fost nevoie de o majoritate de 67 congresmeni pentru ca acesta să fie condamnat. Majoritatea aleşilor partidului său au votat pentru achitarea lui