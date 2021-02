​Venezuela: Parlamentul cere expulzarea ambasadoarei UE

Parlamentul venezuelean, dominat de partidul preşedintelui Nicolas Maduro, a cerut marţi guvernului expulzarea ambasadoarei Uniunii Europene ca răspuns la noi sancţiuni ale UE împotriva a 19 oficiali, notează AFP, preluată de Agerpres. Adunarea Naţională a aprobat un "acord de respingere" a acestor sancţiuni şi intenţionează să îl "îndemne" şeful statului să o "declare persona non grata pe şefa delegaţiei diplomatice" a Uniunii Europene, Isabel Brilhante Pedrosa, pentru a proceda la "expulzarea" ei. Textul, aprobat în unanimitate de deputaţi, solicită, de asemenea, revizuirea acordului privind prezenţa reprezentanţei europene la Caracas."Votez cu ambele mâini pentru ca reprezentanta Uniunii Europene să fie declarată persona non grata', a afirmat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, înainte de a solicita votul.UE a sancţionat luni 19 oficiali ai regimului lui Nicolas Maduro pentru rolul lor în acte şi decizii despre care a spus că subminează democraţia şi statul de drept în Venezuela.Decizia, validată de miniştrii de externe ai celor 27, ridică la 55 numărul total de funcţionari şi înalţi funcţionari ai guvernului lui Nicolas Maduro sancţionaţi de UE (interdicţia de călătorie şi blocarea activelor pe teritoriul Uniunii).Doi deputaţi ai noii Adunări Naţionale, aleasă nedemocratic" potrivit opoziţiei, Jose Bernabe Gutierrez Parra, liderul partidului Accion Democratica, şi Jose Dionisio Brito Rodriguez, responsabil al partidului Primero Justicia, se numără printre personalităţile sancţionate.UE i-a sancţionat, de asemenea, pe Omar Jose Prieto, guvernatorul statului Zulia, comandantul forţelor armate Remigio Ceballos Ichaso şi trei responsabili ai Consiliului Electoral, printre care preşedinta acestuia, Indira Maira Alfonzo Izaguirre.În ianuarie, UE a anunţat că este gata să adopte măsuri restrictive ţintite suplimentare, având în vedere deteriorarea situaţiei din Venezuela în urma alegerilor legislative din decembrie 2020.După aceste alegeri, boicotate de principalele partide de opoziţie şi ale căror rezultate nu au fost recunoscute de Statele Unite, Uniunea Europeană şi mai multe ţări din America Latină, partidul preşedintelui Maduro şi aliaţii săi au câştigat 256 din cele 277 de locuri ale Adunării Naţionale.La 29 iulie, după un prim val de sancţiuni europene, Nicolas Maduro a declarat-o persona non grata pe Isabel Brilhante Pedrosa şi i-a dat 72 de ore pentru a părăsi ţara. Cu toate acestea, când termenul a expirat, guvernul a dat înapoi, cerând în schimb "gesturi" din partea UE.Guvernul venezuelean a anunţat pentru miercuri o întâlnire a ministrului său de externe, Jorge Arreaza, cu Isabel Brilhante Pedrosa, precum şi cu ambasadorul Franţei, Romain Nadal, şi cu reprezentanţi diplomatici ai Germaniei, Spaniei şi Olandei.Venezuela a devenit în 2017 prima ţară din America Latină sancţionată de UE, care a adoptat între timp sancţiuni împotriva a 55 de oficiali venezueleni.