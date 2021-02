Blinken: Administrația Biden susține soluția cu două state în conflictul israelo-palestinian

„A fost minunat că am discutat cu Gabi Ashkenazi despre parteneriatul nostru, despre provocări regionale şi despre eforturile Israelului de combatere a pandemiei Covid-19. Statele Unite menţin neclintit angajamentul în favoarea securităţii Israelului”, a declarat Antony Blinken, prin Twitter.Departamentul de Stat a comunicat că Antony Blinken a pledat pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian prin proiectul coexistenţei a două state.Antony Blinken „a evidenţiat convingerea Administraţiei Biden că soluţia a două state este cea mai bună modalitate de asigurare a viitorului Israelului ca stat evreu şi democratic, coexistând în pace alături de un stat palestinian viabil şi democratic”, a transmis Departamentul de Stat de la Washington, conform cotidianului Israel Hayom.Antony Blinken a reiterat „angajamentul continuu al Statelor Unite în contracararea acţiunilor incorecte, unilaterale împotriva Israelului pe plan internaţional”, a precizat Departamentul de Stat.„A fost bine că am vorbit cu colegul meu seara trecută. Am avut o discuţie importantă despre modalităţile de abordare a provocărilor regionale. Sunt la fel de încrezător ca întotdeauna că alianţa noastră este elementul central al securităţii regionale şi stabilităţii”, a afirmat, la rândul său, ministrul israelian de Externe, Gabi Ashkenazi.„I-am mulţumit secretarului de Stat Blinken pentru opoziţia puternică exercitată de SUA faţă de acţiunile unilaterale împotriva Israelului la nivel internaţional. Am discutat despre combaterea Covid-19 şi, în acest context, i-am prezentat secretarului de Stat coordonarea între Israel şi palestinieni”, a subliniat Gabi Ashkenazi.