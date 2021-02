Cine poluează mai mult: Bill Gates, Jeff Bezos sau Elon Musk? Clasamentul amprentelor de carbon ale miliardarilor și surpriza de pe primul loc

Pe lângă că vrea să renunțăm la consumul de carne de vită în favoarea opțiunii sintetice , Gates afirmă în cartea „Cum să evităm un dezastru climatic” că planurile lui Elon Musk de a trimite oameni pe Marte într-o rachetă nu fac parte din soluție, spre deosebire de bateriile Tesla.Chiar dacă unii miliardari propun soluții pentru a combate schimbările climatice, aceștia au o amprentă de carbon mult, mult mai mare decât omul de rând iar doi antropologi de la Universitatea Indiana au vrut să vadă cum se traduce mai exact averea bogaților planetei în cantitatea de gaze de seră emisă de aceștia.Calculul realizat de Richard Wilk și Beatriz Barros și publicat de site-ul The Conversation arată că miliardarii au amprente de carbon uneori de câteva mii de ori mai mari decât cele ale cetățenilor de rând.Miliardarii dețin iahturi, avioane private și numeroase proprietăți, toate acestea contribuind la eliberarea de gaze cu efect de seră în atmosferă.Un super-iaht cu un echipaj permanent, eliport, submarine și piscine emite în jur de 7.020 de tone de dioxid de carbon anual, potrivit calculelor cercetătorilor.Aceștia s-au concentrat pe mijloacele de transport deținute și proprietăți în calculul lor întrucât acestea sunt responsabile pentru cea mai mare parte a amprentei de carbon în cazul majorității oamenilor.Însă conform calculelor celor doi cercetători nu Musk sau Bezos sau Gates ci miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul echipei de fotbal Chelsea, are cea mare amprentă de carbon dintre miliardarii planetei.Potrivit Forbes, Abramovici deține Eclipse, al doilea cel mai mare iaht din lume cu o lungime de 162 de metri, pe care l-a cumpărat pentru aproape 400 de milioane de dolari în 2010.Pe locul 2 în topul acestora se află David Geffen , un miliardar american cu o avere de aproximativ 9,7 miliarde de dolari, conform Forbes.Bill Gates, în prezent al patrulea cel mai bogat om din lume este un poluator „moderat” care nu deține vreun iaht. Chiar dacă, spre deosebire de Musk, fondatorul Microsoft nu este interesat de Marte , el deține patru avioane private, un hidroavion și o „colecție” de elicoptere.Amprenta sa de carbon anuală se ridică la 7.493 tone de carbon, majoritatea acestora provenind din zborurile sale în jurul lumii.Elon Musk pe de altă parte are o amprentă de carbon surprinzător de mică. Fondatorul Tesla și SpaceX nu deține niciun super-iaht și spune că nici măcar nu merge în concediu.În 2018 acesta deținea opt case și un avion privat. În 2020 amprenta sa de carbon ar fi și mai redusă după ce și-a vândut toate casele și a promis să renunțe la restul posesiunilor sale lumești.Autorii studiului notează că „deși amprenta sa de carbon este de câteva sute de ori mai mare decât cea a unei persoane obișnuite, el demonstrează că superbogații au de ales și pot să își diminueze impactul asupra mediului dacă doresc asta”.*Clasamentul privind emisiile de carbon ale miliardarilor realizat de cercetătorii din Indiana îl include și pe Sheldon Adelson care a murit în luna ianuarieCalculul cercetătorilor are însă mai multe limite: lista lor nu include majoritatea miliardarilor din Asia și Orientul Mijlociu și se bazează doar pe documente publice pentru a evalua activele deținute de aceștia.În plus, cercetătorii nu au luat în considerare emisiile companiilor deținute parțial sau integral de miliardari întrucât ar fi dus la complicarea semnificativă a analizei.Așadar emisiile Tesla și Amazon nu au fost incluse în calculul amprentelor de carbon ale lui Musk și Bezos, motiv pentru care în special fondatorul Amazon stă bine în clasamentul miliardarilor poluatori.Experții în climă afirmă că pentru a împiedica creșterea temperaturilor globale cu 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială țările trebuie să își înjumătățească emisiile de carbon până în 2030 și să le elimine până în 2050.Să le ceri oamenilor obișnuiți să ducă un stil de viață care să rezulte în mai puține emisii de carbon pare o sarcină dificilă ținând cont că, în medie, miliardarii din clasamentul realizat de cercetătorii din Indiana poluează cât ar face-o un american de rând în decursul a 550 de vieți.