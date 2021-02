Un koala născut fără un picior poate alerga datorită unei proteze realizate de un dentist VIDEO

Asistenta veterinară Marley Christian a salvat puiul de koala din nordul statului New South Wales (NSW) în 2017, după ce l-a găsit lângă mama lui muribundă. Puiul avea doar trei picioare şi un os proeminent în locul celui de-al patrulea membru."După ce i-am montat cizmuliţa şi a făcut o mică săritură, apoi a alergat şi s-a căţărat, am plâns", a mărturisit ea, explicând că Triumph pare să fi renăscut după ce i-a fost ataşată proteza. "Este cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată, aş face absolut orice pentru micuţul acesta", a spus ea cu referire la Triumph.Christian a devenit îngrijitoarea permanentă a lui Triumph la centrul "Friends of the Koala" din Lismore, o localitate situată la o distanţă de 136 kilometri sud de oraşul Brisbane, şi a căutat o soluţie pentru malformaţia congenitală a acestui koala. O companie americană specializată în proteze pentru animale a încercat să realizeze un astfel de obiect pentru Triumph, însă, după mai multe încercări, a eşuat.În cele din urmă, Christian a găsit o rezolvare mai aproape de casă. Specialistul în protetică dentară Jon Doulman auzise despre problema lui Triumph şi s-a oferit voluntar să preia cazul. Proteza rezultată, de culoare roz, este dotată cu o bandă de scai care o menţine pe membrul lui Triumph şi o altă bandă în partea de jos, antiaderentă, ce ajută marsupialul să meargă şi să se caţere."A fost cu siguranţă ceva diferit", a spus Doulman. "A necesitat un pic de gândire laterală pentru a concepe designul... dar a fost un sentiment extraordinar să-l pot ajuta", a adăugat el. Doulman lucrează în prezent la îmbunătăţirea designului protezei, însă a declarat că Triumph "pare să se simtă destul de confortabil cu ea".Triumph, care are aproape cinci ani, trebuie să îşi petreacă restul vieţii în captivitate, cel mai probabil sub supravegherea lui Christian. (Sursa: Agerpres)