Sculptorul Di Modica, autorul statuii-simbol de pe Wall Street, a murit în orășelul său natal din Sicilia

Di Modica, ce recent a împlinit 80 de ani, se lupta cu cancerul de mulți ani, scrie ziarul La Repubblica.Amplasat în Bowling Green, în inima districtului financiar Manhattan, sculptura de 3,2 tone, cea mai cunoscută a lui Di Modica, a devenit în timp un simbol al orașului New York City.La origine o piesă de ”artă de gherilă”, a fost instalată neoficial de Di Modica în fața Bursei din New York în 1989, ca reprezentare a spiritului de luptă al Statelor Unite și al New York-ului.După ce poliția a confiscat sculptura, protestele cetățenilor au dus la reinstalarea ei, după câteva zile, în actualul amplasament, aproape de cel original.