CNN: De ce aceste țări europene se luptă pentru vaccinurile chinezești și rusești

China intervine

Cea mai mare parte a acestora au primit vaccinul chinezesc, deși guvernul a declarat că a primit și 90.000 de doze din vaccinul rus Sputnik V și 40.950 din vaccinul Pfizer / BioNtech. Prețul plătit de Serbia pentru vaccinuri nu a fost dezvăluit.







Și China are multe de câștigat. "Președintele Xi a spus că obiectivul său este de a face din această regiune prima regiune din lume care este acoperită pe deplin de inițiativa ”Belt and Road” și, din această perspectivă, alianțe ca aceasta pot fi folosie ca pârghii pentru alte priorități diplomatice", a spus Carragher.



Inițiativa ”Belt and Road” este politica de infrastructură globală semnată de China, care încearcă să creeze noi coridoare comerciale care să lege China de Asia, Africa și Europa.



Țările din Balcanii de Vest sunt aliate cheie și posibil viitoare membre ale Uniunii Europene, dar au fost lăsate în afara planurilor imediate de aprovizionare cu vaccin ale blocului.UE a asigurat peste 2,3 miliarde de doze de diferite vaccinuri împotriva coronavirusului și a declarat că se așteaptă să împartă unele dintre acestea cu alte țări din afara blocului. De asemenea, a rezervat 70 de milioane de euro pentru ca regiunea Balcanilor de Vest să achiziționeze o parte din aceste doze în viitor, dar din moment ce propria campanie a fost lentă și întârziată, acele țări încă așteaptă.Și, în calitate de țări relativ bogate - cel puțin în context global - ele nu reprezintă, de asemenea, o prioritate absolută pentru programele menite să ajute cele mai sărace țări din lume să acceseze vaccinurile.Aceștia s-au alăturat programului COVAX, care urmărește ca accesul la vaccinuri să fie mai echitabil în întreaga lume, dar oferta limitată a schemei înseamnă că accentul său principal este pe cele 92 de țări cu venituri mici și medii care nu își pot permite vaccinurile fără finanțare, iar țările balcanice nu sunt printre acestea. În calitate de membri COVAX care se autofinanțează, aceștia urmează să primească 850.000 de doze dintr-o combinație de vaccinuri împotriva coronavirusului - dar când acestea ar putea ajunge nu este clar."Tragedia constantă a Balcanilor de Vest constă în faptul că acestea se află la limita", a declarat Allison Carragher, un cercetător la Carnegie Europe, un grup de reflecție pentru politici globale.Engjellushe Morina, membru în politică la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat că acest sentiment de a fi lăsat în urmă ar putea avea implicații serioase pentru securitatea regiunii."Europa a neglijat cu adevărat regiunea de atât de mult timp și face ca regiunea să fie vulnerabilă la alți actori externi", a spus ea. „Aici intră Rusia. Aici intră China. Aici intră Turcia și au completat golul în diferite aspecte."Confruntată cu posibilitatea unei așteptări îndelungate, Serbia, cea mai mare dintre cele șase țări din Balcanii de Vest, a luat lucrurile în propriile sale mâini și a căutat vaccinuri în altă parte. China și Rusia erau gata să intervină.Guvernul sârb a declarat că China i-a furnizat până acum 1,5 milioane de doze de vaccin Sinopharm, catapultând țara de 7 milioane în rândurile de top ale cursei mondiale de vaccinare. Aproximativ 850.000 de persoane au fost vaccinate împotriva Covid-19, potrivit guvernului.