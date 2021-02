SUA va scăpa de frigul care a cuprins-o în această săptămână

"Săptămâna neobișnuit de rece din câmpiile sudice se va încheia în acest weekend, deoarece un nou front atmosferic aduce un aer mai cald", a declarat vineri Serviciul Național de Meteorologie (NWS).Între timp, un nou al de frig a învăluit țara vineri, de la Dallas la New York, cu furtuni de zăpadă prognozate pe Coasta de Est, în special în regiunea New England (nord-est) și ploi abundente spre Carolina de Sud și de Nord.Mai obișnuiți cu valurile de căldură decât cu zăpada, statele din sud, precum Texas, Arkansas, Louisiana și Mississippi, încă experimentează temperaturi sub zero. Cu toate acestea, se preconizează că mercurul va crește din nou sâmbătă, în orașele Houston și Austin, Texas, revenind la temperaturi de zece grade Celsius.Peste 180.000 de case erau încă fără energie electrică în „Lone Star State”, deoarece autoritățile lucrează la restabilirea energiei electrice, conform site-ului poweroutage.us, și mai mult de 150.000 în Louisiana și Mississippi.Locuitorii din Texas se luptă și cu țevile sparte din cauza înghețului.Din cauza acestor probleme, aproximativ șapte milioane de texani au fost sfătuiți să fiarbă apa înainte de a o consuma sau chiar de a o folosi pentru gătit.Joe Biden a vorbit joi seară cu guvernatorul Texasului, Greg Abbott, asigurând că guvernul va continua să „colaboreze îndeaproape” cu autoritățile federale și locale pentru a veni în ajutorul populației.