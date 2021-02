Un alt nor de praf saharian, aşteptat deasupra Europei

Un alt nor de praf saharian ar urma să ajungă deasupra Europei în acest weekend, potrivit Serviciului european de supraveghere atmosferică Copernicus, care nu a precizat deocamdată dacă norul va fi vizibil cu ochiul liber, aşa cum a fost cel de la începutul lunii februarie, scrie AFP.

În primul weekend din februarie, cerul s-a colorat în galben-ocru, în special în sudul şi estul Franţei, odată cu trecerea unui nor de praf format în urma furtunilor de nisip din Algeria şi adus de vânturile care băteau înspre nord. Fenomenul a dus la o degradare semnificativă a calităţii aerului în regiunile afectate.

Un alt nor "important" şi "dens" de praf saharian se deplasează spre nord şi "urmează să afecteze anumite regiuni din Europa în cursul weekendului şi la începutul săptămânii viitoare", a anunțat vineri Serviciul Copernicus.

The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service is forecasting another substantial Saharan desert dust event affecting Europe this Sunday to Monday, which is expected to bring high levels of particulate matter.



Read more detail ➡️https://t.co/ZLTk9BwqSy pic.twitter.com/lKrwMECKXP