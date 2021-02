Bruxellesul „condamnă” „observațiile jignitoare” ale premierului sloven față de o jurnalistă

De asemenea, el și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că s-ar fi exprimat Comisia Europeană pe această temă, atacând presa slovenă. „Probabil că au inventat ei înșiși subiectul, #fakenews”, a scris el numind articolul din Politico ”țesătura minciunilor”.





Comisia ridică din umeri și anunță măsuri de sprijin pentru jurnaliști







Întrebat ce ar putea face Comisia, purtătorul de cuvânt a spus că nu este posibilă lansarea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar - care ar putea conduce la trimiterea către justiția europeană - „împotriva unui tweet”.



„Avem alte mijloace de acțiune”, a continuat el, citând raportul privind statul de drept în fiecare țară a UE, a cărui primă ediție a fost lansată în septembrie anul trecut.



Acest raport a subliniat în special că în Slovenia „jurnaliștii sunt adesea victime ale hărțuirii sau amenințărilor online, care sunt rareori sancționate de sistemul de justiție”.



Este „pentru noi o bază pentru evaluarea situației din state și pentru desfășurarea unui dialog cu statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european.



El a citat, de asemenea, planul de acțiune pentru democrație, indicând că anul acesta Comisia va face „propuneri specifice pentru apărarea exercitării profesiei de jurnalist în statele membre și, în special, pentru protejarea jurnaliștilor împotriva procedurilor legale abuzive”.



Comisia a avertizat în ianuarie împotriva oricărei încercări de „presiune” a presei din această țară de două milioane de locuitori, după o decizie a guvernului de a suspenda finanțarea pentru agenția națională de știri STA. Guvernul sloven a autorizat în cele din urmă subvențiile după protestele de la Bruxelles.



Liderul conservator a acuzat-o pe Twitter pe jurnalista de la biroul din Bruxelles al Politico, „că a fost instruită să nu spună adevărul” și că este părtinitoare.El a atacat Politico și a criticat, de asemenea, mai multe persoane, inclusiv un corespondent pentru New York Times, care i-au luat apărarea jurnalistei."Bineînțeles că nu acceptăm și condamnăm observațiile jignitoare aduse jurnaliștilor, inclusiv în acest caz specific", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Eric Mamer, ca răspuns la întrebările din cadrul ședinței de presă.Ca răspuns, Jansa, a cărui țară urmează să preia președinția semestrială a UE în iulie, a respins acuzațiile de încălcare a libertății presei."Vom primi cu plăcere orice delegație din orice instituție care încearcă să demonstreze că mass-media este sub controlul guvernului", a spus el pe Twitter. „Probabil că am avea nevoie doar de o vizită de câteva ore (...) pentru a clarifica lucrurile”.