Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva Ungariei din cauza legii privind ONG-urile cu finanțare externă

Comisia a decis să îi trimită Budapestei o scrisoare de notificare oficială pentru că nu s-a conformat hotărârii Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în cazul C-78/18 Comisia versus Ungaria.În decizia sa din 18 iunie 2020, CJUE a ajuns la concluzia că legea ungară privind ONG-urile (legea transparenţei) încalcă regulile UE cu privire la libera circulaţie a capitalului şi drepturile fundamentale de protecţie a datelor personale şi libertatea de asociere, protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.În particular, Curtea a evidenţiat că dreptul la liberă asociere constituie una dintre bazele esenţiale ale unei societăţi democratice şi pluraliste şi include drepturile organizaţiilor societăţii civile de a căuta, a-şi asigura şi a utiliza resurse.CJUE a ajuns la concluzia că legislaţia ungară ameninţă rolul societăţii civile de actor independent în societăţile democratice, subminând dreptul lor la liberă asociere, creând un climat de neîncredere faţă de ele şi limitând confidenţialitatea donatorilor.Executivul UE consideră că Ungaria nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma deciziei respective, în pofida apelurilor repetate ale Comisiei de a proceda urgent în această privinţă. În particular, Ungaria nu a revocat legea transparenţei, care a fost găsită ca fiind contrară legislaţiei UE.Ungaria are la dispoziţie două luni pentru a lua şi a implementa toate măsurile cerute pentru remedierea situaţiei. În caz contrar, Comisia poate decide să se adreseze CJUE cu propunerea de impunere a unor sancţiuni financiare.Legea din Ungaria privind ONG-urile s-a numărat printre măsurile adoptate de guvernul condus de Viktor Orban împotriva a ceea ce consideră a fi o influenţă străină nedreaptă, având legătură cu dezacordurile sale cu miliardarul american George Soros, care s-a născut la Budapesta.Orban a acuzat organizaţiile neguvernamentale finanţate de Soros de amestec politic. George Soros a respins acuzaţiile, spunând că e vorba de „distorsionări şi minciuni” menite a crea un inamic extern fals pentru a distrage atenţia cetăţenilor ungari.