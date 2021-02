Pentagonul a amânat promovarea unor femei general de teama reacției lui Trump

Generalul Mark Milley, şeful statului major al armatei americane, și Mark Esper, secretarul american al apărării la momentul respectiv, și-au făcut griji că dacă le vor menționa pe general-locotenentul Laura J. Richardson, comandatul Armatei a cincea, și pe generalul Jacqueline D. Ovost, aflată în fruntea Comandamentului de Mobilitate Aeriană, „administrația Trump le va înlocui cu proprii candidați înainte de a părăsi Casa Albă”, potrivit New York Times , care a dezvăluit miercuri informația.Milley și Esper s-au temut de asemenea și că alte nominalizări altele decât cele ale unor bărbați albi „s-ar putea lovi de probleme odată ce nominalizările lor ajung la Casa Albă”, potrivit NYT.Îngrijorările i-au făcut pe cei doi oficiali să amâne nominalizările generalilor până după alegerile prezidențiale din luna noiembrie a anului trecut în speranța că acestea vor avea o șansă mai bună de a fi luate în considerare sub o eventuală administrație Biden, potrivit aceleiași surse.Esper a confirmat miercuri informația pentru CNN.Un alt înalt oficial apropiat de fostul secretar al apărării a relatat pentru CNN că îngrijorările au vizat și nominalizările unor alți candidați, existând temeri că administrația Trump va încerca să le blocheze din diverse motive, printre care și deteriorarea relațiilor dintre Esper și Trump și între Pentagon și Casa Albă.Esper a declarat pentru NYT că femeile au fost alese fiindcă erau „cei mai buni ofițeri pentru slujba respectivă”, adăugând că „nu am vrut ca promovările lor să fie deraiate deoarece cineva din Casa Albă a lui Trump a văzut că eu le-am recomandat sau că Departamentul apărării face jocuri politice”.Succesorul lui Esper, fostul secretar interimar al apărării Cristopher Miller, a respins acuzațiile privind amânarea nominalizărilor, declarând pentru NYT că aceasta nu a avut legătură cu faptul „că erau femei”.Este așteptat ca Milley și noul secretar al apărării Lloyd Austin să trimită nominalizările Casei Albe în următoarele săptămâni, acestea urmând să fie confirmate de Senat dacă sunt aprobate de administrația Biden.