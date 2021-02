SUA: Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, investigat de procurori pentru mușamalizarea deceselor din azilurile de bătrâni

Acțiunile lui Cuomo au ajuns să fie examinate îndeaproape după apariția unei înregistrări audio în care una din consilierele sale apropiate admite în fața legiuitorilor democrați din New York că autoritățile din acest stat au ascuns date legate de numărul deceselor din căminele de bătrâni.În plus, numerele publicate au fost mai mici decât numărul real al deceselor, consiliera lui Como spunându-le legiuitorilor democrați că autoritățile au cosmetizat bilanțul de teama posibilelor critici venite din partea președintelui Donald Trump.De asemenea guvernatorul este aspru criticat din cauza unui ordin executiv semnat în luna martie a anului trecut care a dat instrucțiuni spitalelor să externeze pacienții cu COVID-19 ce locuiau în cămine de bătrâni.FBI-ul și procurorii din New York investighează acum gestionarea crizei de către Cuomo ca parte a unei anchete ce îi vizează pe membrii echipei de lucru pentru combaterea pandemiei a acestuia.„După cum am spus public, DOJ (Departamentul de justiție) cercetează acest lucru de luni de zile”, a declarat Richard Azzopardi, un purtător de cuvânt al lui Cuomo, adăugând că „am cooperat cu ei și vom continua să o facem”.Guvernatorul a intrat de asemenea în vizoru legiuitorilor democrați din New York, mai mulți senatori proeminenți din legislativul acestui stat încercând să revoce puterile de urgență acordate lui Cuomo în primele zile ale pandemiei, potrivit New York Times Măsura, care va fi supusă la vot săptămâna viitoare, a venit după ce Cuomo a atacat un legiuitor local care l-a criticat din cauza gestionării pandemiei.Potrivit lui Ron Kim, unul din democrații care doresc revocarea puterilor de urgență ale guvernatorului, Cumo l-a amenințat pe legiuitor că îl va „distruge” dacă nu va susține eforturile de mușamalizare, lucru negat de acesta.Cuomo a respins de asemenea criticile ce îi sunt aduse în privința gestionării pandemiei.Într-o videoconferință cu jurnaliștii americani avută miercuri, Cuomo i-a acuzat pe fostul președinte Donald Trump, televiziunea Fox New și publicația New York Post de punerea la cale a unei conspirații împotriva sa.De asemenea acesta și-a apărat și acțiunile legate de azilurile de bătrâni, spunând că deciziile sale s-au bazat pe protocoalele federale, o afirmație pe care site-ul de verificare a informațiilor Politifact o cataloghează drept „în mare parte falsă”.