Statele Unite vor plăti 200 de milioane de dolari OMS, după ce Trump tăiase finanțarea organizației

Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plăti peste 200 de milioane de dolari către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) până la sfârșitul lunii februarie după anularea planului lui Donald Trump de retragere din această organizație, a declarat miercuri secretarul de stat Antony Blinken, relatează AFP.

"Acesta este un pas esențial înainte în respectarea obligațiilor noastre financiare" față de OMS "și reflectă angajamentul nostru reînnoit de a ne asigura că are sprijinul necesar pentru a răspunde pandemiei globale", a declarat ministrul în timpul unei conferințe video a Consiliului de Securitate al ONU consacrată vaccinării împotriva Covid-19.

Fostul președinte american Donald Trump a anunțat în mai 2020 că SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, acuzând-o că a devenit, în esență, "marioneta Chinei" și nu a luat nicio măsură privind reformarea sa, după problemele apărute odată cu pandemia de coronavirus.

Liderul de atunci de la Casa Albă declara că fondurile pe care partea americană le acorda OMS vor fi redirecționate către alte organisme.

"China are control total asupra OMS în ciuda faptului că Beijingul contribuie cu doar 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce SUA au plătit aproximativ 450 de milioane de dolari anual. Am prezentat în detaliu reformele pe care trebuia să le facă și am discutat direct cu ei, dar au refuzat să le pună în aplicare", declara Trump atunci.