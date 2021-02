Oamenii din țările bogate ar trebui să mănânce doar carne sintetică de vită, ca să salveze planeta - un sfat de la Bill Gates

În noua sa carte, „How To Avoid A Climate Disaster”, filantropul miliardar subliniză că omenirea poate evita dezastrul prin dezvoltări tehnologice, dar în cele din urmă sunt necesare politici guvernamentale.Vorbind pentru revista „MIT Technology Review”, el a spus că unele guverne vor fi constrânse de situația financiară: „Nu cred că cele mai sărace 80 de țări din lume vor mânca vită sintetică. Cred că toate țările bogate ar trebui să treacă la vită sintetică”.Vacile crescute pentru carnea lor contribuie enorm la emisiile de gaz metan, care au atins un nivel record, conform cercetărilor publicate în luna iulie a anului trecut. Cantitatea de gaz metan din atmosferă a crescut puternic între anii 2000 și 2017, favorizând ceea ce cercetătorii cred a fi o încălzire globală cu până la patru grade spre sfârșitul secolului.Oamenii de știință avertizează că acesta este un prag periculos de trecut pentru omenire, însemnând o creștere a riscului de dezastre naturale cauzate de perturbările ecologice care vor aduce foamete și migrație în masă.„Emisiile de metan de la șeptel și alte rumegătoare sunt aproape la fel de mari ca acelea de la industria alimentată de combustibii fosili. Oamenii glumesc despre vacile care râgâie fără a-și da seama ce mare este de fapt sursa”.Gates descrie problema șeptelului ca fiind una „foarte dificilă”, observând că nici produsele care reduc emisiile de gaz metan nu vor fi suficiente. „Poți să te obișnuiești cu diferențele de gust, iar producătorii spun că în timp vor face gustul mai bun”.El a precizat că există o companie, Memphis Meats, care face carne sintetică prin biotehnologii, pornind de la nivel celular, dar spune: „nu cred că aceasta [tehnica de fabricație a cărnii sintetice] va fi vreodată eficientă economic”. Dar, a adăugat el, companii ca Impossible and Beyond „au o foaie de parcurs, un traseu de urmat pentru calitate și unul de costuri, care le fac cu totul competitive”.În vreme ce aceste companii reprezintă mai puțin de 1% din oferta globală de carne, „ele sunt pe calea cea bună”, a adăugat Gates, spunând că vede o cale de rezolvare a problemei. ( Sky News