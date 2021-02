Steve Bannon l-ar fi suspectat pe Trump de o formă incipientă de demență

Ira Rosen, autorul unei cărți de memorii despre experiența sa la CBS- ”Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes” a stat de vorbă cu Skullduggery, un podcast pentru Yahoo News.Printre altele, Rosen a fost întrebat despre relația sa cu fostul strateg de la Casa Albă care a evoluat de-a lungul timpului: ”Steve este foarte vorbăreț, este un mare bârfitor. A devenit sursă pentru mulți oameni de presă din Washington”, a spus Ira Rosen.În cartea sa, Rosen susține că Bannon ”credea că Trump suferă de o formă incipientă de demență și exista cu-adevărat posibilitatea de a fi înlăturat în baza celui de-al 25-lea amendament care prevede că membrii guvernului pot vota (demiterea- n.red) atunci când președintele nu mai este apt să-și exercite atribuțiile”. Rosen îl citează pe Bannon care i-ar fi spus la un moment dat: ”Trebuie aplicat amendamentul 25”.Steve Bannon este strategul care l-a ajutat pe Donald Trump în victoria din 2016. Relațiile dintre cei doi s-au răcit după demisia lui Bannon de la Casa Albă. Cu toate acestea, în ultimele zile ale mandatului său, Trump l-a grațiat pe Bannon care fusese judecat pentru fraudă legată de strângerea de fonduri pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul.