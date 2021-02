VIDEO SUA: Trei morți și zece răniți după o tornadă care a lovit Carolina de Nord

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte zece au fost rănite de o tornadă care s-a abătut luni seară asupra statului american Carolina de Nord, au anunţat marţi reprezentanţii serviciului local de intervenţie şi salvare, citate de AFP și Agerpres.

Într-o perioadă în care o bună parte din restul Statelor Unite se confruntă cu un val de frig sever, tornada s-a produs în sudul statului Carolina de Nord, aflat în partea sud-estică a Statelor Unite, în special în zonele costiere.

"Pentru moment, avem trei morţi confirmaţi şi zece răniţi confirmaţi", au precizat reprezentanţii serviciului de intervenţie şi salvare din comitatul Brunswick.

Aproximativ 50 de locuinţe au fost avariate, iar numeroase cabluri electrice au fost rupte, au adăugat ei într-un comunicat.

Fotografii publicate pe reţelele de socializare arată arbori smulşi din rădăcini, vehicule şi case distruse.

At least 3 killed, 10 Injured in a tornado in Ocean Isle, NC — we have @AnaRiveraABC11 on @GMA this morning from the scene. Ocean Ridge Planation in Brunswick county

Tanner Barth / WWAY pic.twitter.com/qr62ULGIgK