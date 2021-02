Avocații lui Joe Biden au avertizat-o pe nepoata Kamalei Harris să nu mai profite de numele mătușii sale în afaceri

Meena Harris, o femeie de afaceri și autoare în vârstă de 36 de ani, a folosit imaginea vicepreședintelui în liniile ei de îmbrăcăminte și pentru coperta cărții pentru copii publicate de aceasta în 2020, „Ideea mare a lui Kamala și Maya” (Maya este numele surorii lui Kamala, mama lui Meena)Compania Phenomenal Woman deținută de Meena a vândut anterior costume de baie de vicepreședinte și pulovere inscripționate cu „Vice President Aunty” (Vicepreședintele Mătușica).Dar după ce Biden și Kamala Harris au câștigat alegerile prezidențiale, avocații echipei de tranziție i-au spus lui Meena Harris că nu mai are voie să folosească imaginea mătușii sale, a declarat un oficial al Casei Albe pentru LA Times Avocații în materie de etică în tranziție i-au spus că are permisiunea de a vinde din produsele legate de vicepreședinte, dar nu și să facă stocuri noi, potrivit Politico.„Unele lucruri nu pot fi date înapoi”, a declarat pentru LA Times un alt oficial, adăugând însă că „acestea fiind spuse: comportamentul trebuie să se schimbe”.Sabrina Singh, o purtătoare de cuvânt a vicepreședintelui, a declarat pentru LA Times: „Politica Casei Albe este ca numele vicepreședintelui să nu fie utilizat în legătură cu activități comerciale care ar putea fi înțelese în mod rezonabil ca implicând o susținere sau sprijin”.Meena Harris a declarat pentru Times într-un comunicat: „De la începutul campaniei, am insistat să respect toate standardele legale și etice și voi continua să respect cu strictețe regulile de etică ale Casei Albe Biden”.Însă nepoata vicepreședintelui a participat la câteva proiecte în care s-a folosit de numele mătușii sale și în ultimele săptămâni.Potrivit LA Times, Meena Harris a înființat o companie de producție care a realizat un videoclip care laudă realizările mătușii sale și a colaborat cu o firmă la realizarea unei perechi de căști inscripționate cu „primul, dar nu ultimul”, un citat popularizat de Harris, prima femeie vicepreședinte.Ultima carte scrisă de Meena Harris, „Ambitious Girl”, a fost lansată în noaptea de dinaintea învestirii în funcție a mătușii sale și a președintelui Joe Biden.Politicienii Partidului Democrat l-au criticat în ultimii patru ani pe fostul președinte Donald Trump că s-ar fi folosit de funcție pentru a ajuta afacerile familiei sale iar Casa Albă Biden dorește să se distanțeze de acest comportament.„L-am atacat pe Trump de ani de zile cu privire la toate escrocheriile sale grave”, a declarat pentru LA Times un fost consilier al Kamala Harris, acesta adăugând că „ar trebui să fim mult mai curați”.Citește și: