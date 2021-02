Larry, motanul premierilor britanici, împlinește 10 ani în Downing Street

Motanul a ajuns la Downing Street în 2011, dintr-un centru pentru animale. De atunci, felina a devenit o figură familiară pe treptele din faţa uşii negre a reşedinţei prim-ministrului britanic de pe Downing Street numărul 10.









Motanulului i-a fost încredinţată o misiune clară: să devină spaima şoriceilor, să extermine pe cât posibil micile rozătoare. La vremea aceea, un şobolan negru fusese văzut în timp ce traversa pe lângă uşa din faţa a reşedinţei de la numărul 10, pe Downing Street. Se întâmpla chiar în vreme ce în faţa casei se transmitea live într-o emisiune televizată. După ce administratorii ce ce ocupă de casa prim-ministrului britanic au investigat ce motan ar putea aduce acolo pentru a prinde şoarecii, au ajuns la concluzia că Larry se califică: cei de la centrul pentru pisici şi câini le-au dezvăluit că acest cotoi are un „instinct de prădător veritabil”. Mai mult, pisoiului îi plăcea să dezmembreze din ţâţâni jucăriile ce reprezentau şoareci, în antrenamentele de la centrul pentru animale.

David Cameron a declarat în 2011 că este „încântat să-i spună bun venit lui Larry în casa sa” şi că e încrezător că va fermeca musafirii ce vor trece pragul casei de pe Downing Street.









Motanul Larry împlinește 10 ani de când a ajuns în Downing Street.Maestru în capturarea şoriceilor, Larry depășește în longevitate marea majoritate a premierilor din istoria Regatului Unit: inclusiv pe Winston Churchill.Aniversarea motanului are loc în această săptămână, conform calculelor „Daily Mail”. Tabloidul scrie despre Larry că în cele 4.000 de zile și 4.000 de nopți de vânătoare de insecte, rozătoare, viermi și paraziți nu a avut milă de nimeni.„Săptămâna aceasta îmi marchează deceniul de serviciu din Downing Street. (...) În timpul petrecut aici, am slujit cu loialitate la trei prim-miniștri - David Cameron, Theresa May și Boris Johnson. M-am legat de toți, în moduri foarte diferite”, scrie Daily Mail despre Larry.Larry a ajuns în reşedinţa premierul pe urmele de pernuţe pisiceşti ale altor mâţe britanice. În Cabinetul ministerial din Marea Britanie, pisica de pe Downing Street e cunoscută sub porecla de „Chief Mouser” („Prinzător-şef de şoareci”).Larry este primul motan care a deţinut funcţia de Prinzător de şoareci, după Humphrey - care a fost adoptat în 1989, când hoinărea vagabond prin faţa casei de pe Downing Street numărul 10 în vremea mandatului lui Margaret Thatcher. Humphrey a „intrat la pensie” în 1997.Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia