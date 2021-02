Un cutremur cu o magnitudine preliminară de 7,1 a lovit sâmbătă coasta estică a Japoniei, a spus Agenția Meteorologică a Japoniei, relatează Reuters.

Epicenturl cutremurului a avut loc în largul coastei prefecturii Fukushima la o adâncime de 60 de kilometri, a spus Agenția, adăugând că nu a fost emisă o avertizare de tsunami.

I live 300km far away from Fukushima and felt the earthquake a few minutes ago. Hope everyone safe in Japan #japan #earthquake pic.twitter.com/0yMMkoasOb