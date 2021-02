Armata canadiană vorbește despre diversitate cu o fotografie în care apar 8 bărbați albi / ”E vorba despre gradele diferite de pierdere a părului?”

”Conversațiile despre diversitate, incluziune și schimb cultural nu sunt necompatibile cu setea noastră de excelență operațională. Mă bazez pe liderii mei pentru a promova schimbul cultural”, a scris amiralul Art McDonald pe Twitter.

”Diversitatea ne face mai puternici, incluziunea ne îmbunătățește instituția”.

Din păcate, mesajul a fost însoțit de o fotografie de la o ședință care înfățișează opt bărbați albi în jurul unei mese.

O femeie albă și un alt bărbat alb se văd pe un monitor, părând să participe la ședință de la distanță.

Conversations on diversity, inclusion, and culture change are not incompatible with our thirst for operational excellence. I count on my senior leaders to champion culture change. Diversity makes us stronger, inclusion improves our institution. We are #StrongerTogether - ArtMcD pic.twitter.com/y4piRhtW3N