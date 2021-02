Corporate Star: Jeff Bezos. Cum a clădit o companie de 1,6 trilioane de dolari plecând de la nimic și a făcut față acuzațiilor lui Donald Trump

Când Jeff Bezos a anunțat că renunță la poziția de CEO la Amazon, nu a pus capăt doar unui parcurs de două decenii și jumătate în fruntea gigantului de 1,6 trilioane de dolari pe care l-a făcut plecând de la zero. El lasă în urmă și una din cele mai inovative și influente moșteniri în domeniul afacerilor și tehnologiei.Bezos a fondat Amazon ca librărie online în garajul casei închiriate în suburbiile orașului Seattle. În deceniile care au urmat, Amazon a devenit una din cele puternice, respectate și urmărite din lume, cu o influență extinsă mult dincolo de comerțul online pentru a se resimți în aproape toate domeniile esențiale, de la cloud computing și sănătate la magazine alimentare, bănci și publicitate.Hotărârea fondatorului lui Amazon de a reforma industrie după industrie, concentrându- se fără încetare pe clienți, i-a adus lui Bezos un loc printre cei mai faimoși antreprenori ai Americii, oameni ca Andrew Carnegie, Henry Ford, John D. Rockefeller, Bill Gates și Steve Jobs. Chiar dacă Jeff Bezos cedează titlul de CEO, nu se îndepărtează de Amazon în noul său rol de președinte executiv.Mai mult, filosofia lui pentru Amazon – este „mereu Ziua Întâi” – continuă să ghideze compania. Sunt multe pietre de hotar în cariera lui Bezos la Amazon și în ascensiunea lui pentru a deveni atât de bine cunoscut. În continuare sunt enumerate unele momente-cheie: Metoda Amazon În fiecare an, Bezos atașează scrisoarea sa originală din 1997 către acționari la fiecare scrisoare anuală.Aceste scrisori au devenit lecturi obligatorii pentru liderii din afaceri, oferindu-le imaginea modului de a gândi al fondatorului lui Amazon și principiile care-i călăuzesc afacerea: Nu te opri niciodată din a experimenta, învăța, și chiar eșua, cu scopul de a rămâne relevant. „Le reamintesc de două decenii oamenilor că este Ziua 1”, a scris Bezos în 2016 în scrisoarea către acționari. „Lucrez într-o clădire a lui Amazon cu acest nume și când mă mut în alta iau numele cu mine.Petrec timp gândindu-mă la acest subiect”. „Ziua 2 este încremenire. Urmată de irelevanță. Urmată de declin dureros și sfâșietor. Urmată de moarte. Și de aceea este întotdeauna Ziua 1”, a spus Bezos. Multe dintre ideile expuse în scrisoarea originală din 1997 a lui Bezos și-au făcut loc pe lista principiilor de conducere de la Amazon, sau a celor 14 valori pe care angajații le aplică în proiecte noi, rezolvare de probleme și alte luări de decizii.Livrare în două zile În 2005, Bezos a lansat Amazon Prime, un program de fidelitate care a fost primul de acest fel. Pentru $79/an, clienții aveau acces la livrare gratuită în două zile pentru „oricât vreți” din peste un milion de produse. Amazon Prime a fost lansat într-o vreme când cei mai mulți comercianți ofereau livrări între patru și șase zile. Prime a schimbat repede standardul – nu doar pentru clienți, ci pentru întregul comerț.I-a obligat pe toți comercianții să se străduiască să ofere online cel puțin livrare rapidă și gratuită. Clienții au început să se aștepte la livrări în două zile și de la comercianții mari, și de la cei mici. Iar Bezos le-a dat motive să se aboneze la Prime adăugând acces la streaming de filme și muzică, reduceri la supermarketurile Whole Foods și alte avantaje. Amazon Prime, cu peste 150 de milioane de abonați în întreaga lume, a ajuns atât de mare încât Amazon chiar a creat o sărbătoare proprie, numită Prime Day.A modificat radical calendarul comerțului cu amănuntul, presând alte companii să facă oferte în perioada cu cumpărături tradițional reduse din timpul verii. Un imperiu de logistică pentru îndeplinirea cerințelor Perioada sărbătorilor de iarnă din 2013 ar putea fi unul din momentele de răscruce din planurile lui Bezos de a construi imperiul Amazon de logistică pentru îndeplinirea cerințelor. În acel an, UPS, unul din partenerii principali pentru livrări ai lui Amazon, nu a reușit să expedieze până la Crăciun numeroase colete comandate de la Amazon și de la alții.A fost un moment de decizie pentru Amazon și a hotărât să-și organizeze propriul servicu pentru livrări, despre care mulți au prezis că va rivaliza cu UPS, FedEx și US Postal Service. Acum, după 8 ani, Bezos aproape că și-a îndeplinit obiectivele cu afacerea Amazon Logistics, sau AMZL. În 2019, divizia proprie de expediție a lui Amazon a livrat 3,5 miliarde de colete pe plan global, adică aproape jumătate din comenzile primite.Probabil că deja a și depășit acum acest prag, având în vedere expansiunea care a avut loc în timpul pandemiei. Dovada se vede și în trafic. Dubele albastre ale lui Amazon, inscripționate cu săgeata galbenă distinctivă, sunt aproape la fel de omniprezente precum camioanele lui UPS. Înființarea robinetului cu bani al lui Amazon Unitatea pentru cloud-computing a lui Amazon a apărut ca un instrument pentru susținerea paginii de internet pentru Amazon și comercianții terți asociați pe platforma sa.Amazon a înțeles că poate vinde servicii de cloud altor companii și Bezos a lansat în 2006 Amazon Cloud Services. AWS s-a constituit într-o uriașă afacere pe cont propriu, aducând aproximativ 52% din veniturile lui Amazon în trimestrul trecut. I-a depășit pe Microsoft și Google, devenind serviciul de cloud-computing care susține cele mai multe din afacerile, agențiile guvernamentale și școlile din America.Iar poate și mai important este că generează constant profituri sănătoase, compensând pierderile din comerț, domeniul principal al lui Amazon, și aducând bani pentru investiții viitoare. Nu este de mirare că Andy Jassy, CEO la AWS, a fost numit ca succesor al lui Bezos. Primul om de 200 de miliarde de dolari Averea personală a lui Bezos, în principal în acțiuni la Amazon, a urcat enorm în ultimii ani odată cu creșterea prețului acțiunilor.A devenit cel mai bogat om din lume în 2017. Un an mai târziu a devenit cel mai bogat om din istoria modernă, ținând seama de inflație, când a depășit 150 de miliarde. În august 2020, averea personală a lui Bezos a sărit peste 202 miliarde, fiind prima persoană care a trecut de 200. Între timp a fost depășit de Elon Musk, CEO la Tesla. Până și divorțul din 2019 de MacKenzie Scott, care a făcut-o pe Scott una din cele mai bogate cinci femei din lume, nu s-a prea simțit în averea lui personală.Bezos vs. Trump Bezos a intrat în lumina reflectoarelor când a devenit o țintă directă a fostului președinte Donald Trump. Disputa datează din 2015, când Trump a lansat o serie de tweeturi criticându-l pe Bezos, proprietarul ziarului The Washington Post, și pretinzând, fără dovezi, că ziarul este „un paravan” pentru ascunderea de venituri impozabile ale lui Amazon. Bezos a ripostat în glumă, oferindu-se să-l trimită în spațiul cosmic pe Trump.Tensiunile au escaladat în cei patru ani de mandat prezidențial, Trump criticând Amazon pentru orice, de la evitarea impozitelor locale până la obținerea de avantaje incorecte de la serviciul poștal. Un mult dorit contract guvernamental pentru cloud-computing a devenit un moment de referință în această istorie. Amazon a pretins că a pierdut contractul JEDI în favoarea lui Microsoft și din cauza atacurilor publice și private ale lui Trump la adresa lui Bezos.Bezos a procedat cu inteligență și într-un scandal generat de tabloidul National Enquirer, care a scris despre legătura lui extraconjugală cu Lauren Sanchez, publicând mesaje private și amenințând cu publicarea de fotografii intime. El a scris o postare pe blog intitulată „No thank you, Mr. Pecker” – la adresa lui David Pecker, care conducea compania-mamă a lui Enquirer, American Media – în care acuza compania de șantaj și atașa scrisori de amenințare de la companie care conțineau descrieri ale fotografiilor intime.Și mai important, influența și prezența lui Bezos în capitala țării au crescut constant, odată cu expansiunea puterii de lobby a lui Amazon. Aflat la cârma lui Amazon, Bezos a generat numeroase alte proiecte și inițiative. Printre acestea se numără eforturile filantropice al lui Day 1 Fund, care ajută oameni fără adăpost și construiește grădinițe în comunități sărace, și Bezos Earth Fund, care combate efectele schimbărilor climatice.În afară de The Washington Post, Bezos deține și propria companie spațială, Blue Origin. În scrisoarea de demisie destinată angajaților, Bezos a spus că noua lui poziție îi va permite să aibă mai mult „timp și energie” ca să se concentreze asupra acestor activități. „Nu am avut niciodată mai multă energie și nu este vorba de pensionare”, a spus Bezos. „Sunt extrem de pasionat de impactul pe care-l pot avea aceste organizații”.