Elon Musk: Dorm circa 6 ore pe noapte. Am încercat mai puțin, dar productivitatea scade

Miliardarul Elon Musk este cea mai bogată persoană din lume. În calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, Musk are multe de gestionat în fiecare zi, comentează CNBC.„Lucrez mult”, i-a spus Musk lui Joe Rogan în timpul celui mai recent episod din „The Joe Rogan Experience”. „În mod normal, am întâlniri la serviciu până la 1 sau 2 dimineața. Sâmbătă și duminică, de obicei nu, doar uneori.”Cum are Musk timp să facă totul? Doarme cât poate de puțin. Musk spune că doarme "aproximativ șase ore". „Am încercat să dorm mai puțin, dar apoi productivitatea totală scade”, a spus el. „Nu vreau să dorm mai mult de șase ore”. Musk a spus că în trecut lucra sute de ore pe săptămână.Uneori, miliardarul dormea ​​sub biroul său de la Tesla, relatează Wall Street Journal. "Au fost momente în care, câteva săptămâni ... nu am numărat exact, dar dormeam doar câteva ore, munceam, dormeam câteva ore, lucram, șapte zile pe săptămână", a spus Musk în noiembrie 2018, amintindu-și efortul de a crește producția Tesla Model 3.„Cred că lucram 120 de ore pe săptămână atunci, sau chiar mai mult”. Musk a recunoscut că programul nu era sănătos, apreciind că a „ars o grămadă de neuroni”.