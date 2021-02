R. Moldova: Maia Sandu a nominalizat-o din nou pe Natalia Gavriliță să formeze guvernul

„I-am solicitat Nataliei Gavriliţă să pregătească echipa guvernamentală şi să se prezinte în Parlament”, a declarat Maia Sandu.Ea a precizat că la Preşedinţie s-a primit o scrisoare semnată de 54 de deputaţi care o propun pe Mariana Durleşteanu pentru funcţia de premier.„Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu grupurile parlamentare, conform Constituţiei. Tot astăzi am primit o scrisoare cu o propunere la funcţia de prim-ministru semnată de 54 de deputaţi. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că şi-ar fi exprimat voinţa în mod liber şi aici vorbesc despre persoane supuse răpirii în trecut, care au fost ostatici. De asemenea, în listă se regăsesc persoane care au fost implicate în furtul miliardului şi deputaţi care au schimbat mai multe partide politice. În aceste condiţii am decis înaintarea din nou a candidaturii Nataliei Gavriliţă”, şi-a explicat Maia Sandu decizia.În aceeaşi şedinţă a parlamentului, potrivit Agora.md, preşedintele grupului parlamentar al Partidului Socialiştilor (PSRM), Corneliu Furculiţă, a anunţat crearea unei majorităţi parlamentare pentru susţinerea candidatului înaintat de socialişti la funcţia de premier, la scurt timp după ce Igor Dodon propusese candidatura Marianei Durleşteanu, fost ministru de finanţe în guvernul condus de Zianaida Grecianîi.Din majoritatea parlamentară fac parte deputaţi socialişti, deputaţii din Partidul Şor, dar şi neafiliaţii care au constituit platforma Pentru Moldova, conform IPN.„Documentele corespunzătoare au fost transmise preşedintelui ţării”, a precizat Corneliu Furculiţă.În acelaşi timp, aliaţii mai vechi ai Maiei Sandu, Platforma DA, au propus şi ei un candidat de premier în persoana lui Andrei Năstase.Natalia Gavriliţă şi echipa ei de miniştri nu au primit joi votul de încredere al deputaţilor din Parlamentul de la Chişinău, după ce ea însăşi ceruse ca noua echipa guvernamentală să nu fie votată pentru a se putea declanşa anticipate.Niciun deputat nu a votat pentru învestirea acestui Cabinet de miniştri, inclusiv din partea formaţiunii PAS ai cărei doi deputaţi figurau pe lista de ipotetici miniştri. Potrivit Constituţiei, preşedintele R. Moldova, Maia Sandu, trebuie să desemneze din nou un candidat la funcţia de premier.În acest context, conducerea Partidului Socialiştilor a anunţat că va ataca vineri la Curtea Constituţională decretul preşedintei Maia Sandu de a o propune în mod repetat pe Natalia Gavriliţă la funcţia de premier.Liderii socialişti mai cer conducerii Parlamentului să nu accepte convocarea şedinţei pentru audierea din nou a Nataliei Gavriliţă, adăugând că vor recurge şi la „alte mijloace legale şi democratice pentru a nu permite ca acest act de uzurpare a puterii de stat să fie pus în aplicare”, potrivit portalului Agora.md.Natalia Gavriliţă, candidata desemnată pentru a doua oară la funcţia de premier, a declarat joi seara la un post de televiziune local că îşi doreşte încă o tentativă eşuată de învestire a guvernului său pentru ca astfel să fie declanşate alegerile parlamentare anticipate, relatează Ziarul de Gardă.Totodată, Gavriliţă spune că nu va merge la consultări cu grupurile parlamentare fiindcă nu-şi doreşte votul de susţinere în plenul Parlamentului.