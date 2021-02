Austria: Percheziții la locuința ministrului de finanțe / Procurorii îl suspectează de luare de mită de la o companie de jocuri de noroc

Mai devreme în cursul zilei de joi Bluemel a remis un comunicat în care a anunțat că au fost efectuate percheziții la locuința sa, afirmând că Partidul Popular din care face parte nu a acceptat donații din partea Novomatic, o companie investigată în legătură cu alte acuzații de corupție.Parchetul anti-corupție austriac a anunțat că Bluemel este anchetat sub suspiciunea de luare de mită și alte infracțiuni de corupție alături de alte două persoane și că perchezițiile de joi au vizat locuințele suspecților și sediul unei companii de jocuri de noroc.Procurorii au anunțat de asemenea că suspectează managerul companiei că a oferit bani unui partid politic în schimbul asistenței oficialilor guvernamentali cu o potențială decizie de impunere fiscală în străinătate.„Nu am accepta niciodată și nu am acceptat donații din partea unor firme de jocuri de noroc, în special dacă ar fi fost pretins ceva în schimb”, a afirmat Bluemel în comunicatul său.Compania Novomatic a negat la rândul ei că ar fi donat bani vreunui partid politic.Procurorii anticorupție austrieci investigau informațiile potrivit cărora Novomatic ar fi încheiat o înțelegere cu oficiali guvernamentali pentru a numi un membru al Partidului Libertății în consiliul de administrație al Casino Austria, o companie în care atât Novomatic cât și statul austriac dețin participațiuni, în schimbul unor licențe de funcționare pentru Novomatic.Înțelegerea ar fi fost încheiată în timpul unei coaliții anterioare dintre conservatorii lui Kurz și Partidul Libertății în timpul căreia Bluemel a fost ministru al cancelariei premierului, funcție în care a fost responsabil de negocierea numirilor în funcții publice.