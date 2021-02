France 24: Ungaria suspendă un post de radio independent critic faţă de guvern

„Într-o dictatură, nu e loc pentru voci libere”, a reacţionat, cu amărăciune, unul din prezentatori, Janos Desi.





La sfârşitul lui 2018, Bruxellesul a declanşat o procedură excepţională pentru risc de „încălcare gravă” a valorilor UE, arătând în special spre scăderea pluralismului mediatic în Ungaria.









Consiliul Europei denunţă un nou atentat la libertatea presei în Ungaria. Primul post de radio independent din acest stat membru al Uniunii Europene va înceta să emită după ce i-a fost respins, marţi, 9 februarie, recursul privind păstrarea licenței.Şeful Klubradio, post cu conţinut adesea critic faţă de guvernul suveranist al lui Viktor Orban, a denunţat „o decizie politică, ruşinoasă şi laşă” a tribunalului municipal din Budapesta.„Vom depune un ultim recurs la Curtea Supremă”, a declarat Andras Arato pentru AFP. El a promis să continue munca pe internet de luni, invitând ascultătorii să „susţină” echipa.În luna septembrie, Consiliul pentru media (NMHH), sub tutela căruia activează toate companiile de informaţii în Ungaria, a refuzat să prelungească autorizaţia de funcţionare a radioului, care expiră pe 14 februarie.Puternicul NMHH, creat în 2011 sub egida lui Viktor Orban, afirmă că postul a prezentat, de două ori într-un an, documente administrative cu întârziere.I-a permis totuşi să candideze pentru aceeaşi frecvenţă care deserveşte în principal capitala, Budapesta.Klubradio, acuzând discriminarea, a sesizat justiţia pentru a cere o licenţă temporară până la rezultatul licitaţiei, care nu este aşteptat înainte de mai multe luni. Candidează şi alte două posturi de radio.Dar tribunalul a apreciat că această cerere „îi depăşeşte competenţele” şi în problema încălcării regulilor, a dat dreptate NMHH, dând asigurări că reînnoirea licenţelor nu este automată.E vorba de o nouă înfrângere pentru media independente ungureşti, sub presiune de la revenirea la putere a lui Viktor Orban, în 2010.Klubradio, care a început să emită în anii 1990, s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de obstacole şi bătălii juridice pentru a continua să emită.Dincolo de acest caz, multe media independente au foat nevoite să-şi înceteze activitatea sau fost preluate de apropiaţi ai puterii, la fel ca principalul post de ştiri Index, ai carui jurnalişti au demisionat cu scandal în vara 2020.În acest timp, presa publică este acuzată că a fost transformată în instrument de propagandă.„Încă o voce redusă la tăcere în Ungaria. Încă o zi tristă pentru libertatea media”, a reacţionat pe Twitter comisarul pentru drepturile omului în Consiliul Europei, Dunja Mijatovic.Comisia Europeană a denunţat şi ea suspendarea postului de radio. „Suntem în contact cu autorităţile ungare pentru a garanta că Klubradio va putea continua să funcţioneze legal”, a afirmat miercuri un purtător de cuvânt al executivului european. „Nu vom ezita să luăm măsuri dacă aceasta este posibil şi necesar”, a adăugat el.Statele Unite şi-au exprimat îngrijorarea faţă de „un nou atentat la libertatea presei în Ungaria”.„Noi încurajăm guvernul ungar să promoveze un spaţiu mediatic deschis, să respecte statul de drept şi principiul transparenţei”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de stat, Ned Price.La rândul ei, diplomaţia franceză, văzând aici „un semnal foarte îngrijorător în ce priveşte pluralismul şi independenţa media”, a cerut Ungariei să-şi „respecte angajamentele europene în domeniu”Ungaria este în prezent pe locul 89 din 180 în clasamentul mondial al libertăţii presei, publicat de ONG-ul Reporters sans frontières (RSF). Ea se afla pe locul 23 când Viktor Orban a devenit prim-ministru acum 10 ani.