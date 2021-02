Procesul lui Trump în Senat, ziua a doua: Nimic major / O nouă filmare, puține argumente noi și aceeași replică a apărării

Asaltul asupra Congresului care l-a adus pe Donald Trump pentru a doua oară în fața Senatului, pentru „incitare la insurgență”, nu a venit „în gol”: „furia mulțimii a fost stârnită de luni de zile de Donald Trump”, a declarat Joaquin Castro, unul dintre aleșii responsabili cu prezentarea dovezilor împotriva fostului președinte republican, potrivit AFP.În a doua zi a acestui proces istoric, cei care conduc acuzarea și-au propus să plaseze atacul asupra Capitoliului în contextul cruciadei post-electorale condusă de Donald Trump pentru a contesta victoria rivalului său Joe Biden la alegerile prezidențiale.Fostul magnat imobiliar, care se retrage în Florida, a refuzat să depună mărturie în fața senatorilor. Dar vocea sa a continuat să răsune în Camera superioară a Congresului, unde acuzarea a proiectat multe extrase din discursurile sale aprinse, a reprodus tweet-urile sale inflamatorii, a citat cele mai controversate cuvinte ale sale.Faptele arată că „președintele Trump nu a fost un martor inocent la un accident”, așa cum sugerează avocații săi, ci că „a renunțat la rolul său de comandant-șef pentru a deveni instigator și lider al unei insurgențe periculoase”, a rezumat Jamie Raskin, care conduce această echipă de acuzare.„Donald Trump a comis o crimă uriașă împotriva Constituției noastre și a poporului nostru” și „el trebuie condamnat de Senatul Statelor Unite”, ceea ce l-ar face neeligibil, a pledat democratul Raskin.Chiar dacă este puțin probabil să reușească să convingă două treimi din senatori să-l găsească vinovat - un prag ridicat stabilit de Constituție - senatorii democrați intenționează cel puțin să facă impresie în timpul acestor audieri transmise în direct în toate Statele Unite.„Marea minciună”: așa au descris lunga campanie de dezinformare privind alegerile prezidențiale menținute de cel de-al 45-lea președinte american care a repetat, fără dovezi, că a fost victima unei fraudele electorale masive.După eșecul acțiunilor sale legale și multiplele sale presiuni asupra agenților electorali din statele cheie, „președintele Trump s-a trezit lipsit de opțiuni non-violente de a rămâne la putere”, a declarat senatorul Ted Lieu.Apoi a apelat la „grupuri pe care le-a cultivat luni de zile”, precum grupul de extremă dreaptă Proud Boys, dintre care mai mulți membri se numărau printre atacatorii Capitoliului, a adăugat colegul său Stacey Plaskett, amintind că președintele i-a chemat în octombrie să „fie gata”.La deschiderea procedurilor, procurorii s-au concentrat pe fatidica zi de 6 ianuarie, difuzând un videoclip șocant pentru a aminti violența atacului de la Capitol, în care au murit cinci persoane.Montajul lor a juxtapus discursul președintelui în fața protestatarilor adunați la Washington („luptă ca diavolii”) și imagini ale protestatarilor care forțau Capitoliul, mergând pe holuri în căutarea parlamentarilor.A spune că fostul președinte ar putea fi responsabil pentru violența unui „grup mic de infractori” este „absolut de neînțeles” și „pur și simplu absurd”, au insistat luni avocații săi în scris. Aceștia subliniază că Trump „îi îndemnase să rămână pașnici”."Am verificat cele 11.000 de cuvinte ale discursului său, președintele a folosit termenul de "pașnic" doar o singură dată, împotriva a peste 20 de îndemnuri ”pentru a lupta", a replicat miercuri Madeleine Dean.Marți, dezbaterile s-au concentrat pe un punct de drept: putem judeca un fost președinte în contextul procedurii de punere sub acuzare?Această problemă a fost decisă în cele din urmă printr-un vot majoritar simplu: pe lângă cei 50 de democrați, șase senatori republicani au considerat că procesul ar putea continua.Dacă acest echilibru de forțe va fi confirmat în votul final, Donald Trump va fi achitat, la fel ca în primul său proces de punere sub acuzare de acum un an, întrucât ar fi nevoie de 67 de voturi pentru a-l condamna.Însă orizontul său de acuzat va rămâne: pe lângă investigațiile din cazurile sale desfășurate la New York, un procuror din Georgia a anunțat miercuri deschiderea unei anchete asupra presiunii pe care a exercitat-o ​​asupra oficialilor electorali din acest stat cheie.