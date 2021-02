Procesul lui Trump este „politic” și va „sfâșia țara”, spune avocatul republicanului

Procesul lui Donald Trump în fața Senatului este „o instrumentalizare politică a procedurii de punere sub acuzare” și va „rupe” Statele Unite, a pledat avocatul său David Schoen, în prima zi a ședinței, potrivit AFP."Acest proces va deschide noi răni adânci națiunii, deoarece mulți americani îl văd ceea ce este: o încercare a unui grup de politicieni de a-l elimina pe Donald Trump din politică...", a adăugat el fâcînd referire la cele 74 de milioane de oameni care l-au votat pe Trump.„Aceste elite i-au batjocorit timp de patru ani”, „nu le-a plăcut rezultatul alegerilor din 2016”, a spus Me Schoen.La 13 ianuarie, la o săptămână după ce susținătorii săi au luat cu asalt Capitolul, Donald Trump a fost acuzat de Camera Reprezentanților, în mare parte democrată, pentru „incitare la insurgență”.La un an după un prim proces de punere sub acuzare, el a făcut astfel istorie ca primul președinte american pus de două ori cu „acuzare”. El este, de asemenea, primul care este judecat după ce a părăsit Casa Albă.Dar pentru Schoen, Senatul nu este competent să judece „un simplu cetățean”, iar procesul lui Donald Trump este „un afront la adresa Constituției”.Senatorii trebuie să decidă asupra aceastei întrebări legale cu un vot majoritar simplu la sfârșitul zilei. Având în vedere controlul democrat în camera superioară, procesul va continua probabil.