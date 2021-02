Prestigioasa universitate Yale, zguduită de uciderea unuia dintre studenții săi în apropierea campusului universitar

Otoniel Reyes, șeful poliției din New Haven, a anunțat ulterior că studentul ucis a fost identificat drept Kevin Jiang, în vârstă de 26 de ani, și a cerut ajutorul publicului pentru capturarea ucigașului său.Jiang era un fost membru al Gărzii Naționale și student în anul doi la Facultatea de Ecologie a universității Ivy League.„Comunitatea Yale este în doliu. Aceasta este o pierdere a unui tânăr extraordinar. El era dedicat aplicării talentelor sale pentru a face lumea un loc mai bun”, a declarat președintele Yale, Peter Salovey, în timpul unei conferințe de presă susținute luni.Șeful poliției din New Haven a relatat că dispeceratul său a primit sâmbătă numeroase apeluri la 911 în jurul orei 20:30 și că ofițerii s-au deplasat într-un cartier aflat la câteva străzi distanță de universitate unde l-au găsit pe Jiang împușcat de mai multe ori.Reyes a afirmat de asemenea că studentul a fost declarat mort în momentul în care ofițerii l-au găsit.„Avem informații care sugerează că incidentul nu ar fi fost unul întâmplător și că el ar fi fost de fapt vizat”, a mai spus acesta.Ofițerul a anunțat că poliția anchetează și pista uciderii studentului în urma unei dispute în trafic, afirmând că Jiang se afla la volan în preajma uciderii sale și că zona în care a fost împușcat îi era cunoscută.Însă Reyes a refuzat să spună dacă Jiang se afla în mașină când a fost ucis.„Credem că era acolo cu un scop. Însă nu putem să îl dezvăluim în acest moment”, a mai afirmat acesta, adăugând că FBI-ul, Departamentul de Poliție al Universității Yale și Departamentul de Combatere a Drogurilor asistă investigația.„Explorăm fiecare posibilitate, inclusiv dacă a existat un accident care a precipitat acest accident sau dacă a fost sau nu vorba de o dispută în trafic”, a precizat șeful poliției.Președintele Yale a afirmat că pe lângă studiile sale, Jiang făcea voluntariat gătind și servind mâncare la un cămin pentru persoane fără adăpost.„Kevin a dăruit atât de multe acestei comunități... Ni-l amintim cu drag. Ne pare rău pentru familia sa, pentru logodnica sa și le transmitem condoleanțele noastre”, a declarat Salovey.Uciderea lui Jiang a marcat al șaptelea omor de anul acesta din New Haven, orașul de 130.000 de locuitori care găzduiește Universitatea Yale.Anul trecut poliția a identificat 20 de crime în acest oraș, aproape dublu față de numărul din anul anterior.