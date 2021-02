Procesul lui Trump: Democrații vor deschide procedura cu filmul atacului asupra Capitoliului. Mărturii video și înregistrări audio ale momentelor de haos VIDEO

Procesul în sine este un moment istoric în contextul în care este pentru prima oară când un președinte este judecat după ce și-a încheiat mandatul. În plus, este pentru a doua oară când Trump este supus acestei proceduri care, în mod normal, duce la destituirea președintelui SUA, dacă două treimi din senatori îl găsesc vinovat de acuzațiile înaintate de Camera Reprezentanților.Având însă în vedere faptul că Trump, cel care a refuzat să recunoscă victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale acuzând presupuse fraude electorale, și-a făcut deja bagajele de la Casa Albă, el poate fi sancționat acum doar prin interdicția de a mai ocupa funcții de demnitate publică, implicit cea de a candida.Simbolic, procesul va începe în plenul Senatului, exact acolo unde suporterii lui Trump au intrat, în vreme ce senatorii (unii amenințați cu moartea) se refugiaseră sub protecția agenților de pază, imagini care au șocat o lume întreagă în ziua de 6 ianuarie.În prima parte a procesului, notează The Guardian și BBC News , va fi dezbătută constituționalitatea procedurii. Atât acuzare, cât și avocații lui Trump vor avea alocate nu mai puțin de 16 ore pentru prezentarea cazului.Avocații lui Trump susțin că Senatul nu are competența constituțională în a-l judeca pe Trump, tocmai pentru că acesta și-a încheiat deja mandatul, iar legea nu acoperă decât procedura de punere sub acuzare și destituire a unui președinte în exercițiu.De meționat însă că punerea sub acuzare a fost demarată de democrați, în Camera Reprezentanților, chiar în ultimele zile ale mandatului și cu puțin timp înainte de ceremonia de inaugurare a succesorului Joe Biden. Astfel, democrații resping strategia apărării.La finalul lunii ianuarie, Trump a devenit primul președinte american ce avea să fie pus sub acuzare de două ori. Pentru ca el să fie găsit vinovat ar fi nevoie ca nu mai puțin de 17 republicani să li se alăture democraților jurați, ceea ce face ca un astfel de scenariu să fie prea puțin probabil.Cu toate acestea, în deschiderea procesului, democrații vor încerca să-i facă pe senatorii jurați că asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie a fost punctul culminant al unei lungi campanii de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale, dusă de fostul președinte. Trump nu va uza de dreptul de a depune mărturie în Senat.