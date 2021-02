Trump solicită abandonarea procesului său în Congres fiindcă îi afectează imaginea

Actul de acuzare adoptat după asaltul asupra Capitoliului este „neconstituțional în mai multe moduri și doar unul singur ar fi suficient pentru a-l declara imediat nul”, au scris avocații săi Me David Schoen și Bruce Castor într-o argumentație de 78 de pagini trimisă camerei superioare a Congresului în ajunul deschiderii dezbaterilor.„A da frâu liber acestei desfășurări politice ar fi un pericol pentru democrația noastră”, adaugă aceștia, reluând principala linie de apărare: Donald Trump nu poate fi judecat în contextul acestei proceduri, deoarece nu mai este la putere.A pleda altfel este, potrivit lor, „total ridicol”.Apărarea ar trebui să transmită, de asemenea, în cursul zilei, ultimele argumente scrise către Senat, în ajunul unui proces al cărui rezultat pare decis de dinainte.Constituția stabilește necesitatea unei majorități de două treimi pentru un verdict de vinovăție. Cu toate acestea, Senatul are o sută de aleși și 45 de senatori republicani au făcut deja cunoscut faptul că nu se consideră competenți să judece ”un simplu cetățean”.În urmă cu un an, camera superioară a Congresului îl achitase pe Donald Trump în procesul pentru „abuz de putere”, deoarece îi ceruse Ucrainei să-l investigheze pe rivalul său Joe Biden.De această dată, este acuzat că și-a „incitat” susținătorii să invadeze clădirea Congresului, când aleșii au certificat victoria lui Biden la alegerile prezidențiale.