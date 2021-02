India: Bărbații prinși de ape în tunel spun că parcă au trăit „într-un film de la Hollywood”

Tragedie in statul indian Uttarakhand

Cu toate acestea, unii au trebuit să fie așezați pe targă înainte de a fi transportați la spital, dar au suferit doar răni ușoare.









Zeci de muncitori lucrau într-un tunel la complexul hidroelectric de pe râul Dhauliganga din statul Uttarakhand duminică, când o inundație fulgerătoare, atribuită unei rupturi a ghețarului, a devastat valea, distrugând podurile și drumurile.Luni, la prânz, autoritățile au confirmat moartea a 18 persoane, în timp ce cel puțin alte 200 sunt dispărute."Eram la 300 de metri în tunel lucrând. Deodată am auzit ceva șuierând și strigăte care ne îndemnau să ieșim", a declarat Rajesh Kumar pentru AFP pe patul său de spital."Am crezut inițial că este un incendiu. Am început să alergăm", își amintește supraviețuitorul de 28 de ani. "Am putut vedea ieșirea, când a izbucnit apa. A fost ca într-un film de la Hollywood."Kumar și colegii săi au petrecut patru ore la baza tunelului inundat, agățându-se cumva de barele de schele, luptându-se să-și țină capul deasupra apei și să evite resturile și pietrele."Am rămas cu toții blocați acolo și ne-am tot spus: orice s-ar întâmpla, nu trebuie să lăsăm barele din mână. Slavă Domnului că mâinile noastre nu ne-au lăsat", adaugă tânărul. „Am crezut că nu vom ieși din asta”.Pe măsură ce valurile coborau în vale, tunelul s-a golit treptat de apă, lăsând în urmă doar un strat de noroi și moloz de peste 1,5 metri înălțime.„Am scalat grămezile de piatră și ne-am îndreptat spre intrarea în tunel”, a spus el. Acolo, au descoperit doar o deschidere foarte mică.„Tot ce știam era să putem respira puțin aer curat” și de a vedea în sfârșit lumina zilei, spune el.În acest moment, unul dintre bărbați a avut semnal la telefon și a chemat ajutoare. Kumar și însoțitorii săi au fost scoși din cavitatea lor noroioasă la aer liber.